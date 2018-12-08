Линкявичюс: Путин уже в 2008 году назвывал Украину «ошибкой истории» 5 8.12.2018, 15:55

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Линас Линкявичюс

Представители НАТО не могли поверить в то, что слышат.

В 2008 году президент РФ Владимир Путин на заседании совета НАТО – Россия назвал Украину искусственным образованием и ошибкой истории. Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил в ходе дискуссии "Украинский путь в НАТО: достижения и будущие перспективы", пишет УНИАН.

"Это не была открытая встреча, но это не будет большим грехом – процитировать, что сказал президент Путин союзникам НАТО во время совета НАТО – Россия и этой встречи, пытаясь, как всегда, учить и поучать: "С кем вы взаимодействуете? С Украиной? Это не страна, это искусственное образование, это какая-то ошибка истории, вы знаете, это ненормально", – рассказал Линкявичюс.

По его словам, представители стран – членов НАТО не могли поверить в то, что слышат.

Линкявичюс также напомнил о саммите Альянса 2008 года в Бухаресте, где одна группа стран, в том числе Литва, отстаивали позицию, что Украине и Грузии надо предоставить план действий относительно членства в НАТО, а другая группа боялась "спровоцировать оппонентов", а именно Россию.

Он отметил, что страны, которые выступали за предоставление плана действий по членству Украины и Грузии в НАТО, были правы, потому что вскоре на Кавказе началась война, и Россия оккупировала Южную Осетию и Абхазию.

"2008-й год не касался Украины, а Грузии. Но позже это была Украина – это был Крым. Опять те, кто воспринял это как неожиданность, – это были не мы. Мы сказали: вы не должны удивляться, потому что это было сделано в Грузии, – и с этой неожиданностью согласились", – добавил глава литовского МИД.

Линкявичюс с 2005 года по 2011 год был постоянным представителем Литвы в НАТО и Североатлантическом совете.