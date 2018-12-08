Как Европа отреагирует на фейк росТВ с белорусом в роли украинца 3 Дмитрий Тымчук

8.12.2018, 16:29

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Дмитрий Тымчук

«Первый канал» нужно выбросить из Европейского вещательного союза.

То, что российский «Первый канал» (позиционируется как «главный телеканал РФ»), выдает фейки типа «разочаровавшегося украинца-участника Евромайдана», который в реальности оказывается белорусом, никакого отношения к Майдану не имеющего – для украинцев на пятом году агрессии РФ (в т.ч. информационной) не удивительно. За эти годы слышали мы от роспропагандистов и о легендарных распятых мальчиках, и о раздаче русскоязычных рабов по две штуки в одни руки, и о геноциде снегирей, и об изнасилованных бандеровцами беременных бабушках-эпилептичках, и много чего еще захватывающего и увлекательного.

Интересно другое. Российские зомби, пардон, рядовые граждане это, понятно, скушают – они с лопаты и не такое лопают, еще и добавки просят. Но на кого же тогда рассчитаны эти информационные фейки от страны-фейка?

Здесь важно вспомнить, что российский «Первый канал» широко вещает и за рубеж . Сами россияне говорят, что он «доступен в любом уголке планеты», а в частности в Европе – с 1999 года. Аудитория – более 250 млн зрителей. Главный акционер – государство в лице Федерального агентства РФ по управлению государственным имуществом, оно же Росимущество (почти 40%). То есть политику канала, в т.ч. фейки, напрямую формирует и заказывает государство (хотя дураку понятно, что это вовсе не значит, что Кремль никак не влияет на иные росСМИ).

И вот – сюрприз, сюрприз! – российский «Первый канал» является респектабельным и уважаемым в Европе членом EBU – Европейского вещательного союза (European Broadcasting Union), крупнейшего объединения вещательных организаций в мире. И если в Украине и вменяемых странах ЕС (как, например, государства Балтии) «официальный» пропагандистский бред от «авторитетных» российских телеканалов давно не вызывает иллюзий, то вполне очевидно, что и на сегодня многие в Европе эту туфту кушают с не меньшим аппетитом, чем сами россияне.

Вот откуда появляется жевание дипломатических соплей от МИД Германии и прочих некоторых стран ЕС в случаях вроде недавнего вооруженного акта агрессии РФ против Украины близ Керченского пролива. Там никак не могут (или, скорее, упрямо не хотят) понять, что путинская Россия – это квинтэссенция лжи. Причем во всем – в политике, дипломатии, медиапространстве и пр.

И готов поспорить, что и после нынешнего очевиднейшего и тупейшего фейка никто в Европе не поднимет вопрос о том, чтобы выкинуть к чертовой матери российский «Первый канал» из EBU (не говоря уже о мерах против брехливых росСМИ меньшего калибра). Как же его выкинуть, если европейские чиновники и существенная часть граждан из него информацию об Украине черпают???

Дмитрий Тымчук, «Информационное сопротивление»