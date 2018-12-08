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Пограничники не пустили в Беларусь украинскую экологическую активистку

  • 8.12.2018, 16:40
Юлия Маклюк

Экологическую активистку и тренера сняли с ночного поезда Киев-Минск.

Юлия Маклюк ехала в Минск для участия в Международном форуме волонтеров и сторонников «На твоей стороне», организатором которого выступила «Зелёная сеть», сообщает greenbelarus.info.

Экологическую активистку и тренерку сняли с ночного поезда Киев-Минск.

Вот, что сама Юлия рассказывает о случившемся:

«Обращались вежливо, претензий нет. Но причину отказа не объяснили, только поставили штамп в паспорт 'Въезд запрещен'. Без понятия, с чем это связано. Может, с активизмом, но утверждать не могу».

На сколько активистке запретили въезд в Беларусь, пограничные службы нашей страны не пояснили. Лишь сказали, что нужно писать запрос в миграционную службу, чтобы выяснить подробности и причины запрета.

На форуме Юлия должна была провести тренинг по выгоранию в волонтерской среде.

В свою очередь, правозащитница Наста Лойка из Human Constanta предполагает, что причиной отказала во въезде в Беларусь могла стать Россия.

"Цяжка даваць адназначныя ацэнкі, але мне падаецца, што гэта звязанае з аб'яднанай базай "непажаданых асобаў" Беларусі і Расіі. Але ў любым выпадку, гэта павінны былі патлумачыць на мяжы. Варта рабіць дадатковыя запыты і абскарджваць такія дзеянні".


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