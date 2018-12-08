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Неудавшаяся провокация

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  • Олег Руденко
  • 8.12.2018, 16:41
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Теперь Путину мировые лидеры руку подают нехотя, сугубо по протоколу.

По всему видно, что за открытой агрессией против Украины в Керченском проливе скрывается неудавшаяся и ранее спланированная провокация путинской военщины, получившая приказ спровоцировать украинскую сторону на ответное применение оружия, имевшееся на бортах украинских катеров. Но не вышло, не получилось.

Украинские моряки, осознавая угрозу, смогли выстоять и ценой своей свободы, ценой своей крови, не дали агрессору втянуть Украину в открытую войну. Теперь весь мир видит и знает, кто агрессор, у кого чешутся руки применить первым оружие в нейтральных водах против своих вчерашних братьев. Теперь Путину мировые лидеры руку подают нехотя, сугубо по протоколу, а то и вовсе проходят мимо, даже не поздоровавшись. Все это результат провалившейся провокации россиян в Керченском проливе.

По всей вероятности, следует ожидать череды новых скоропостижных смертей среди российских высокопоставленных военных и среди руководства ФСБ, отвечающих за нужные Кремлю провокации на российских границах.

Явно, что керченская провокация была приурочена к саммиту 20-ти ведущих стран в Аргентине. Путину хотелось, чтобы санкции были, если не сняты, то хотя бы ослаблены. Теперь они будут только усилены, как бы этого не хотелось кое-кому из нынешней продажной европейской элиты, сидящей на дополнительной зарплате у Кремля.

Беспорядки, граничащие с угрозой национальной безопасности во Франции, как пишут мировые СМИ, проходят не без российской поддержки. Ими Кремль дает Парижу сигнал – будешь с нами дружить, беспорядки прекратятся.

Не менее тревожит и поломка самолета, на котором канцлер Меркель должна была лететь на саммит двадцатки. Что это – простая техническая неисправность, или это отнюдь не случайность?! Волнует и то, почему в ВВС ведущей страны ЕС не оказалось для канцлера самолета способного быстро доставить ее к месту назначения, а не только до Испании. С Испании немецкий канцлер летела в Аргентину обычным рейсом, смирно сидя на задворках самолета, возле какого-то холодильника, как бабушка на кухне у своих внуков. Неужели разговоры о том, что боеготовность немецких вооруженных сил, за последнее время, сильно деградировала, имеют под собой веские основания?!

Наверное, поэтому, зная такое плачевное положение дел с обороной в НАТО, Путин и позволяет себе регулярно проверять как само НАТО, так и ЕС на быстроту и реальную силу их реакции на свои провокации. Он их проверяет, а они не делают должных оперативных и политически волевых выводов. На очередные «озабоченности» Запада в Кремле уже не обращают никакого внимания. Суть кремлевских проверок Запада сводится к прямому путинскому вопросу: «А что вы нам сделаете?!» И пока на этот вопрос Запад не даст адекватный ответ, в Кремле не успокоятся. Вот только мир, пока Запад будет думать, сползет еще ближе к пропасти новой мировой войны.

Олег Руденко, Lb.ua


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