Трамп заявил об удачных торговых переговорах с Китаем 8.12.2018, 16:58

Дональд Трамп

О начале переговоров президент США объявил 4 декабря.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявили, что торговые переговоры США и Китая проходят удачно. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Отметим, что ранее Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу, в ходе которой достигли договоренности обоюдно не повышать тарифы на импорт.

"Переговоры с Китаем идут очень хорошо!" - отметил президент США.

Напомним, ранее Министерство коммерции Китая сообщило, что конечной целью китайско-американских торговых переговоров является отмена всех пошлин.