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В Беларуси готовится «дело молочников»?

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  • 8.12.2018, 17:25
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Речь идет о сотнях тысяч долларов.

Правоохранительные органы Беларуси намерены возбудить уголовное дело по фактам поставок белорусской молочной продукции в Россию, имеющим признаки мошенничества. Об этом Александр Конюк заявил 8 декабря в Москве, где принимает участие в совещании по вопросам сокращения просроченной дебиторской задолженности, пишет tut.by.

— Есть информация, когда наши предприятия направляли продукцию, молочную, мясную, в адрес практически мошеннической схемы. Мы проводим прокурорскую проверку, и результатом почти на 100% явится возбуждение уголовных дел, — заявил Конюк в новостном выпуске на телеканале Беларусь 1.

Привел генпрокурор и пример такой схемы, когда продукцию направляли фирме-банкроту.

— В одном случае на 500 тысяч долларов пошло продукции, когда система компаний этих уже банкротилась в России. Я этого не понимаю, не понимаю логики и мотивов действий таких вот руководителей, — сказал он.

В сюжете также отметили, что сегодня более 40% от общей суммы просроченных обязательств по экспортных поставкам (около 200 млн долларов) приходится на российские организации. Одна из причин такой ситуации — плохая организация проверки финансового положения российских компаний, с которыми работают белорусские экспортеры, а также мошеннические схемы. С 2015 года возбуждено 85 уголовных дел, связанных с просроченной дебиторской задолженностью с криминальной историей. 26 из них возбуждено в отношении иностранных граждан.


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