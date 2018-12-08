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Завтра в Беларуси снова подорожает топливо

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  • 8.12.2018, 17:50
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В текущем году цены на автотопливо увеличивались 25 раз.

С 9 декабря 2018 г. на автозаправочных станциях Республики Беларусь цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,43, АИ-95-К5-Евро - Br1,53, АИ-98-К5-Евро - Br1,74, ДТ - Br1,53, сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим", сообщает "Интерфакс".

Таким образом, стоимость каждого вида топлива повысится с указанной даты на 1 копейку.

За ноябрь 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила $64,7, в целом за 11 месяцев 2018 года - $72,1 - за баррель, отмечают представители концерна.

"Цена на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, за январь – ноябрь 2018 года увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года в долларовом эквиваленте на 32 процента, в рублевом - на 39 процентов. Цены на моторное топливо с начала текущего года увеличены на 18,8 процента. Таким образом, для отечественных нефтеперерабатывающих заводов сохраняется опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты", - говорится в сообщении.

В текущем году в Беларуси цены на автотопливо увеличивались 25 раз, как правило, на 1 копейку. Последнее подорожание произошло 25 ноября.


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