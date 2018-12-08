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Патриарху Варфоломею угрожают из Москвы из-за автокефалии

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  • 8.12.2018, 17:56
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Вселенский патриарх Варфоломей
Фото: EPA

На Вселенского патриарха оказывается давление.

Президент Петр Порошенко заявил, что Вселенскому патриарху Варфоломею угрожают, на него оказывается огромное давление из Москвы из-за решения предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время торжеств по случаю 150-й годовщины создания общества "Просвита" во Львове. По словам Порошенко, переговоры со Вселенским патриархом о предоставлении автокефалии Украинской церкви начались несколько лет назад. «Есть результат - Его Святейшество и Синод, прежде всего, подтвердили незаконность аннексии Киевской митрополии Москвой, проведенной еще в 17 веке, - это было незаконно и не канонически», - подчеркнул глава государства.


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