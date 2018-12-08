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Блогер NEXTA: Лукашенко надоел сам себе

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  • 8.12.2018, 18:06
  • 2,054

Субъективные события недели от белорусского блогера.

Степан Светлов представил свой дайджест новостей в передаче NEXTA на «Белсате».

 

«Вот что газ животворящий делает!»

Российские СМИ смеются над вчерашними претензиями Лукашенко по поводу цен на газ для Беларуси. Однако самому Лукашенко не до смеха:

«Мы имеем худшие условия, чем Германия, я уже неоднократно говорил. Кажется, воевали против Германии вместе».

Правда, потом пришлось извиняться:

«Очень бурное было объяснение, лучше вам не слышать его».

Не «Алёнка», а 糖果阿蘭

Конфеты от «Коммунарки» в китайской обертке не должны никого удивлять, говорят на фабрике. И действительно – странно было бы, если бы по-белорусски написали.

Столетие со дня создания БССР

А коллеги с радио «Свобода» замечают: этот герб появился в 1927-м, флаг – в 1951-м, а название – только в 1922-м. Что ж, настоящий праздник!

Б…ские шары

В белорусских школах начался сбор так называемой новогодней «дани»

«Возьмите уже и купите эти б … ские шары и эти гирлянды! А ты закройся и сиди».

Так настойчиво учителя брестских школ призывают сдавать деньги на украшение классов. Праздник к нам приходит, как говорят.

В автобусный парк – в бахилах

В автобусном парке Гомеля работников обязали ходить на работу в бахилах.

— Как зачем? – недоумевают в администрации предприятия. – Чтобы было чисто!

А вот чем будет заниматься уборщица, не уточняют.

Сядет каждый десятый

Вести из будущего от блогера Виктора Малишевского. Он заметил, что островецкий РОВД в 2019 году планирует арестовать на срок до 15 суток почти две с половиной тысячи человек. Именно на столько правонарушителей рассчитана закупка еды. То есть за решетку должен попасть приблизительно каждый десятый житель района.

Стометровка до пандуса

В Дрогичине ко Дню инвалидов наконец установили долгожданный пандус. Правда, чтобы попасть к заветному зданию Белтелекома, колясочнику придется преодолеть 87 метров.

«После подъема руки дрожат так, что даже прикурить невозможно», – говорят местные. И добавляют: «Сначала же хотели поставить цивилизованный подъемник! Но районные власти настояли именно на таком освоении государственных средств».

Кстати, точную стоимость необычного сооружения власти почему-то скрывают.


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