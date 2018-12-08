Блогер NEXTA: Лукашенко надоел сам себе

Блогер NEXTA: Лукашенко надоел сам себе2
- 8.12.2018, 18:06
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Субъективные события недели от белорусского блогера.
Степан Светлов представил свой дайджест новостей в передаче NEXTA на «Белсате».
«Вот что газ животворящий делает!»
Российские СМИ смеются над вчерашними претензиями Лукашенко по поводу цен на газ для Беларуси. Однако самому Лукашенко не до смеха:
«Мы имеем худшие условия, чем Германия, я уже неоднократно говорил. Кажется, воевали против Германии вместе».
Правда, потом пришлось извиняться:
«Очень бурное было объяснение, лучше вам не слышать его».
Не «Алёнка», а 糖果阿蘭
Конфеты от «Коммунарки» в китайской обертке не должны никого удивлять, говорят на фабрике. И действительно – странно было бы, если бы по-белорусски написали.
Столетие со дня создания БССР
А коллеги с радио «Свобода» замечают: этот герб появился в 1927-м, флаг – в 1951-м, а название – только в 1922-м. Что ж, настоящий праздник!
Б…ские шары
В белорусских школах начался сбор так называемой новогодней «дани»
«Возьмите уже и купите эти б … ские шары и эти гирлянды! А ты закройся и сиди».
Так настойчиво учителя брестских школ призывают сдавать деньги на украшение классов. Праздник к нам приходит, как говорят.
В автобусный парк – в бахилах
В автобусном парке Гомеля работников обязали ходить на работу в бахилах.
— Как зачем? – недоумевают в администрации предприятия. – Чтобы было чисто!
А вот чем будет заниматься уборщица, не уточняют.
Сядет каждый десятый
Вести из будущего от блогера Виктора Малишевского. Он заметил, что островецкий РОВД в 2019 году планирует арестовать на срок до 15 суток почти две с половиной тысячи человек. Именно на столько правонарушителей рассчитана закупка еды. То есть за решетку должен попасть приблизительно каждый десятый житель района.
Стометровка до пандуса
В Дрогичине ко Дню инвалидов наконец установили долгожданный пандус. Правда, чтобы попасть к заветному зданию Белтелекома, колясочнику придется преодолеть 87 метров.
«После подъема руки дрожат так, что даже прикурить невозможно», – говорят местные. И добавляют: «Сначала же хотели поставить цивилизованный подъемник! Но районные власти настояли именно на таком освоении государственных средств».
Кстати, точную стоимость необычного сооружения власти почему-то скрывают.