«Лапы прочь от Украины»: в Польше активисты сорвали концерт ансамбля российской армии 8 8.12.2018, 18:17

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Инцидент произошел в городе Быдгощ.

В пятницу два польских активиста ворвались на сцену во время концерта хора Александрова в городе Быдгощ. Рафал Сушек и Михал Войцешчук развернули транспаранты «Кремлевский рашизм, вон за Дон» и скандировали лозунг «Лапы прочь от Украины», «Слава украинцам, которые борются за нашу и вашу свободу», сообщает «Радыё Свабода».

Как сообщает польский портал oko.press, это произошло после исполнения хором песни «Священного война», когда казаки-акробаты с саблями оставляли сцену, то на нее выбежали проукраинский активисты.

Один из них сбросил российский флаг, который стоял рядом. Никто из почти сотни военных не отреагировал на это происшествие.

Охрана вывела активистов из зала. На место прибыла полиция. Переписаав у активистов данные, их отпустили.