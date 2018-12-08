«То что, Лукашенко нервничает — это знак» 5 8.12.2018, 18:46

1,168

Диктатор рискует потерпеть поражение в жестком торге с Москвой.

В Кремле прокомментировали дискуссию Владимира Путина и Лукашенко, состоявшуюся накануне на саммите ЕАЭС. Лукашенко в достаточно резкой форме поспорил с российским коллегой относительно цены на газ для республики. Позже Лукашенко сообщил, что ему пришлось извиняться перед Путиным за неподобающий тон выступления. По словам Дмитрия Пескова, в результате президенты договорились провести еще одну встречу до Нового года, чтобы уладить все острые вопросы. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что Лукашенко в этот раз рискует потерпеть поражение в жестком торге с Москвой.

Дмитрий Песков назвал публичную полемику Владимира Путина и Александра Лукашенко рабочим разговором, который не всегда предполагает единство мнений. Пресс-секретарь российского президента при этом похвалил механизм Евразийского экономического пространства, в рамках которого разгораются столь жаркие дискуссии. На самом деле 6 декабря 2018 года произошло по-своему беспрецедентное событие: сложно припомнить, когда такое было — с Владимиром Путиным поспорили не просто публично, но и в достаточно жестких выражениях. Да, конечно, Александр Лукашенко возглавляет независимого государства и равен Путину. Но это только теоретически, так или иначе, положа руку на сердце, в глазах миллионов россиян и не только Путин все таки стоит выше, чем Лукашенко. Тем более, что последний сам же сравнивает Беларусь с регионом России, возмущаясь, почему получает газ в два раза дороже, чем соседняя Смоленская область.

Мы все хорошо знаем, что в нынешней России подобное просто невозможно — нельзя возражать президенту России, тем более спорить с ним в прямом эфире.

Заметно, что Лукашенко допекло, ему совсем непросто: из-за разных налоговых и других маневров российского правительства он теряет доходы бюджета. В России объясняют: времена уже не те — у самих денег мало. Также очевидно, что встречи Путин-Лукашенко не принесли нужного результат. Лукашенко можно понять: если рухнет экономика, его дальнейшие политические перспективы нельзя будет назвать радужными. Партнеры из Москвы — деловые люди, которых пассажами про Великую Отечественную не проймешь. Хочешь кредиты и дешевое топливо, ну так уступай.

То что, Александр Лукашенко нервничает, — это знак. Это наступление российские партнеры будут развивать, потому что до этого Лукашенко так или иначе продавливал нужные ему решения. Понятно, что вечно так продолжаться не может.