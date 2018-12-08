закрыть
8 декабря 2018, суббота, 19:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

«То что, Лукашенко нервничает — это знак»

5
  • 8.12.2018, 18:46
  • 1,168

Диктатор рискует потерпеть поражение в жестком торге с Москвой.

В Кремле прокомментировали дискуссию Владимира Путина и Лукашенко, состоявшуюся накануне на саммите ЕАЭС. Лукашенко в достаточно резкой форме поспорил с российским коллегой относительно цены на газ для республики. Позже Лукашенко сообщил, что ему пришлось извиняться перед Путиным за неподобающий тон выступления. По словам Дмитрия Пескова, в результате президенты договорились провести еще одну встречу до Нового года, чтобы уладить все острые вопросы. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что Лукашенко в этот раз рискует потерпеть поражение в жестком торге с Москвой.

Дмитрий Песков назвал публичную полемику Владимира Путина и Александра Лукашенко рабочим разговором, который не всегда предполагает единство мнений. Пресс-секретарь российского президента при этом похвалил механизм Евразийского экономического пространства, в рамках которого разгораются столь жаркие дискуссии. На самом деле 6 декабря 2018 года произошло по-своему беспрецедентное событие: сложно припомнить, когда такое было — с Владимиром Путиным поспорили не просто публично, но и в достаточно жестких выражениях. Да, конечно, Александр Лукашенко возглавляет независимого государства и равен Путину. Но это только теоретически, так или иначе, положа руку на сердце, в глазах миллионов россиян и не только Путин все таки стоит выше, чем Лукашенко. Тем более, что последний сам же сравнивает Беларусь с регионом России, возмущаясь, почему получает газ в два раза дороже, чем соседняя Смоленская область.

Мы все хорошо знаем, что в нынешней России подобное просто невозможно — нельзя возражать президенту России, тем более спорить с ним в прямом эфире.

Заметно, что Лукашенко допекло, ему совсем непросто: из-за разных налоговых и других маневров российского правительства он теряет доходы бюджета. В России объясняют: времена уже не те — у самих денег мало. Также очевидно, что встречи Путин-Лукашенко не принесли нужного результат. Лукашенко можно понять: если рухнет экономика, его дальнейшие политические перспективы нельзя будет назвать радужными. Партнеры из Москвы — деловые люди, которых пассажами про Великую Отечественную не проймешь. Хочешь кредиты и дешевое топливо, ну так уступай.

То что, Александр Лукашенко нервничает, — это знак. Это наступление российские партнеры будут развивать, потому что до этого Лукашенко так или иначе продавливал нужные ему решения. Понятно, что вечно так продолжаться не может.


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер