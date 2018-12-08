Власти Солсбери потратят £500 тысяч на ребрендинг 8.12.2018, 18:53

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Власти города рассчитывают, что кaмпания по улучшению имиджа вернет туристов.

Власти британского Солсбери потратят £500 тыс. на "ребрендинг" города, чья репутация пострадала после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля нервно-паралитическим агентом "Новичок" в марте этого года. Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на Sky News.

Местные власти рассчитывают, что компания по улучшению имиджа вернет в город туристов.

По данным муниципального совета графства Уилтшир, число туристов за прошедший период сократилось на 12% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Средства на "ребрендинг" будут выделены из бюджета, заложенного на ликвидацию последствий атаки.

Sky News отмечает, что в городе начинает возрождаться бизнес, пострадавший от сокращения числа покупателей.