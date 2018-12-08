Алексей Бага: Хочется попасть в 1/16 финала Лиги Европы 8.12.2018, 18:58

Алексей Бага

Фото: fcbate.by

Рулевой БАТЭ рассказал о планах клуба.

Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага поделился ощущениями от предвкушения заключительного матча группового этапа Лиги Европы против ПАОКа. Встреча намечена на 13 декабря.

- До матча еще много времени, но чувствуете ли особый настрой у подопечных в преддверии ключевого поединка?

- Думаю, чем ближе к матчу, тем этот настрой будет крепнуть. Тем не менее уже сейчас из общения футболистов видно: они собраны и очень заинтересованы в выполнении задачи. Есть единение, понимание того, что на кону. На данный момент мне нравятся состояние и настроение ребят.

- А сами ощущаете важность момента?

- Очень хочется попасть в 1/16 финала. Давненько там не были. Вариантов развития событий в нашей группе уйма, но, считаю, наши шансы очень неплохие.

- Вы всего полгода работаете самостоятельно, а уже вместе со своей командой всерьез претендуете на попадание в нокаут-раунд Лиги Европы. Отменный результат?

- БАТЭ — клуб-победитель, который стремится решать максимальные задачи в каждом из турниров при любом тренерском штабе. Коль уж мне с ассистентами выпал шанс побороться за путевку в февральскую стадию, приложим все усилия — и в плане мотивирования, и с точки зрения теоретической подготовки. Мы проделали сумасшедшую работу перед поединком с ПАОКом, перелопатили кучу материала. Надеюсь, все это скажется вечером 13 декабря! — передает слова тренера пресс-служба БАТЭ.