Белорусы продали валюты на $1 миллиард больше, чем купили 6 8.12.2018, 19:25

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Учитывают как наличные, так и безналичные валютно-обменные операции.

Cогласно размещенной Национальным банком РБ информации, за январь-ноябрь 2018 года жители страны продали валюты на 8,382 млрд. долларов США в эквиваленте, пишет spektr.by.

Здесь учитывают как наличные, так и безналичные валютно-обменные операции. В то же время куплено было на миллиард меньше – 7,245 млрд. долларов. В результате чистая продажа физическими лицами составила 1,137 млрд. долларов.

Что касается субъектов хозяйствования, то здесь приобретенной валюты больше – 18,731 млрд. долларов. Продано за 11 первых месяцев 2018 года было 18,087 млрд. долларов.

Нерезиденты купили за январь-ноябрь текущего года 112,7 млн. долларов, а продали – 560,4 млн. долларов.