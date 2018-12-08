Вот тебе, НАСА, российский ответ на шум марсианского ветра! 11 8.12.2018, 19:31

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История двух полетов.

Новое потрясающее достижение НАСА – зонд InSight, совершивший посадку на Марс 26 ноября, спустя несколько дней записал шум марсианского ветра.

На российских сайтах, где опубликована запись, восторженные отклики россиян. И даже уже и вопросов нет к Путину и его властям – когда же Россия добьется чего-то подобного? Потому что и так уже, видимо всем, понятно – никогда. Отставание в космосе навечно, пишет Telegram-канал СерпомПО.

Нет денег? Да один кредит из наших карманов главарю Венесуэлы Мадуро в 6 млрд. долларов – это цена более чем 6 миссий InSight!

Все дело в провальной путинской «вертикали», смысл которой – личное обогащение властей, их семей и друзей. Эта система показала полную непригодность в достижении страной целей современного технологического развития.

Но, все же, путинская держава дала свой карикатурный «ответ» технологически передовым Соединенным Штатам. На этот раз не от лунного клоуна Рогозина, а в убогом «Сколково», на которое были выброшены миллиарды.

Только что запустили на испытаниях прототип «аэротакси» (с виду обычный дрон, какие давно продаются в магазинах и ничего нового из себя не представляют). То, что в этом отношении сделано в западных странах – на десять голов выше. Здесь же все похоже на надувательство.

Даже и этот дрон, покачался чуть в воздухе и ткнулся конической мордой в свежий московский снег.

Вот тебе, НАСА, путинский ответ на шум марсианского ветра!

Обратите внимание, что на видео люди за кадром смеются. Раз так – у страны есть надежда.