закрыть
8 декабря 2018, суббота, 21:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Вот тебе, НАСА, российский ответ на шум марсианского ветра!

11
  • 8.12.2018, 19:31
  • 4,664

История двух полетов.

Новое потрясающее достижение НАСА – зонд InSight, совершивший посадку на Марс 26 ноября, спустя несколько дней записал шум марсианского ветра.

На российских сайтах, где опубликована запись, восторженные отклики россиян. И даже уже и вопросов нет к Путину и его властям – когда же Россия добьется чего-то подобного? Потому что и так уже, видимо всем, понятно – никогда. Отставание в космосе навечно, пишет Telegram-канал СерпомПО.

Нет денег? Да один кредит из наших карманов главарю Венесуэлы Мадуро в 6 млрд. долларов – это цена более чем 6 миссий InSight!

Все дело в провальной путинской «вертикали», смысл которой – личное обогащение властей, их семей и друзей. Эта система показала полную непригодность в достижении страной целей современного технологического развития.

Но, все же, путинская держава дала свой карикатурный «ответ» технологически передовым Соединенным Штатам. На этот раз не от лунного клоуна Рогозина, а в убогом «Сколково», на которое были выброшены миллиарды.

Только что запустили на испытаниях прототип «аэротакси» (с виду обычный дрон, какие давно продаются в магазинах и ничего нового из себя не представляют). То, что в этом отношении сделано в западных странах – на десять голов выше. Здесь же все похоже на надувательство.

Даже и этот дрон, покачался чуть в воздухе и ткнулся конической мордой в свежий московский снег.

Вот тебе, НАСА, путинский ответ на шум марсианского ветра!

Обратите внимание, что на видео люди за кадром смеются. Раз так – у страны есть надежда.


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер