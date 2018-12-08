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Командир российского СОБРа поблагодарил белорусский «Алмаз» за передачу опыта Запада

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  • 8.12.2018, 19:48
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Белорусские силовики передают РФ опыт западных стран.

Командир российского СОБРа полковник Пытков в журнале «Спецназ» поблагодарил белорусский «Алмаз» за передачу полученного на Западе опыта. На это обратил внимание аналитик Егор Лебедок, пишет nn.by.

В 6-м номере журнала «Спецназ» командир российского СОБРа пишет, что «в России «Алмаз» хорошо известен, в том числе благодаря своим регулярным выступлениям на турнирах».

«Нам также интересен опыт, который алмазовцы перенимают у подразделений других стран, с которыми мы, к сожалению, не можем общаться. У «Алмаза» такая возможность есть», — обмолвился российский полковник.

«Вот и думай: то ли наши целенаправленно сливают полученную на Западе информацию по подготовке, т.к. проводят разведку в интересах РФ, то ли просто по доброте душевной делятся. В любом случае они способствуют снятию определенных ограничений на информацию для спецподразделений РФ со стороны иностранных государств», — отмечает Егор Лебедок.

Специальное подразделение по борьбе с терроризмом (СПБТ) «Алмаз» — антитеррористическое спецподразделение МВД Беларуси. Аналогичные спецподразделения антитеррора имеются во многих странах мира.

СОБР — специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии. Был создан для борьбы с организованной преступностью, однако участвует в антитеррористических операциях.


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