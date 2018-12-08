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Кандидатом на пост главы Еврокомиссии стал социал-демократ Франс Тиммерманс

  • 8.12.2018, 19:59

Кандидатуру поддержали большинство делегатов съезда Партии европейских социалистов.

Европейские социал-демократы избрали бывшего министра иностранных дел Нидерландов Франса Тиммерманса, своим главным кандидатом на выборах в Европейский парламент в 2019 году. В субботу, 8 декабря, его кандидатуру поддержали большинство из одной тысячи делегатов съезда Партии европейских социалистов (ПЕС) в Лиссабоне, сообщает "Радио Свобода".

У Тиммерманса, занимающего ныне пост вице-председателя Еврокомиссии, не было конкурентов. Единственный его потенциальный соперник, словак Марош Шефчович снял кандидатуру еще до голосования. Тем самым 57-летний нидерландец стал главным соперником кандидата консерваторов, немца Манфреда Вебера в борьбе за пост председателя Еврокомиссии.

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес поздравила Тиммерманса с избранием главным кандидатом европейских социал-демократов, подчеркнув, что "Европа на распутье" и "многое поставлено на карту", отмечается в публикации "Немецкой волны". Налес заявляет, что социал-демократы объединяются для борьбы за "более справедливую и социальную Европу".


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