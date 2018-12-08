Любимая игрушка Путина абсолютно обречена 8.12.2018, 20:07

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Андрей Илларионов

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Не только экономически, но и с точки зрения водоснабжения.

Россия ведет не гибридную войну, что было ясно во время Иловайска, Дебальцево и тем более после недавнего Керченского боя. В условиях гибридной войны 10 тысяч людей не убивают, заявил экономист и политолог, бывший советник Путина Андрей Илларионов на Форуме свободной России в Вильнюсе, сообщает «Обозреватель».

Что дальше? Много индикаторов свидетельствуют о том, что может начаться новая военная стадия, более масштабная, чем была в Керченском проливе. С моей точки зрения сейчас для Путина не так важен Мариуполь или Бердянск, как Каховка, южная Украина, Скадовск и Геническ. Сейчас это самое опасное направление для путинского нападения. Вызывает обеспокоенность, что со стороны украинских властей этим направлениям соответствующее внимание не уделяется.

По этим направлении сосредоточены крупные российские танковые части, Азовская флотилия увеличена на 120 новых кораблей, которые в большей степени являются десантными. А они не используются для охраны границы, они используются исключительно для агрессивных действий - для переброски военных частей.

Все это свидетельствует о том, что существует реальная угроза разворачивания полномасштабных военных действий в ближайшие недели или месяцы. Возможно, верхней границей является июль 2019-го года, когда уровень воды в крымских водохранилищах станет нулевым и решение вопроса новой крымской катастрофы станет первоначальным. Так что дорогая крымская игрушка, любимая игрушка Путина, абсолютно обречена не только экономически, но и с точки зрения водоснабжения.