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Модернизация по-лукашенковски: $1 миллиард «вылетел в трубу»

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  • 8.12.2018, 20:23
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Куда ушли бюджетные деньги на Могилевщине.

Комитет госконтроля проверил предприятия и сделал неутешительные выводы…

В пресс-службе ведомства сообщили, что были изучены ход выполнения создания (реконструкции) производственных мощностей и обеспечение эффективной работы предприятий цементной, деревообрабатывающей, кожевенной и химической отраслей, пишет «Бобруйский курьер».

Проверка показала, что в модернизацию шести предприятий вложили более одного миллиарда долларов инвестиций, а ожидаемых результатов это не принесло. При этом, о каких именно предприятиях Могилиевщины ведется речь, почему-то не уточняется.

Выяснилось, что все инвестпроекты реализованы (и по-прежнему реализовываются) с отставанием от первоначально запланированных сроков. Производственные мощности недозагружены, а некоторые из них используются неэффективно. Имеются трудности с погашением инвестиционных кредитов, сбытом продукции созданных производств.

Все эти факторы приводят к тому, что деятельность проверенных предприятий является неэффективной и убыточной…

Иными словами, можно сделать вывод, что вложенный миллиард долларов попросту «вылетел в трубу»…

Любопытно, что несколько лет назад Госконтроль Могилевской области проверял ход модернизации агропромышленного комплекса, и пришел к абсолютно аналогичному выводу: «нет должного эффекта»… Так, в ведомстве тогда было отмечено, что на каждой из 21 ферм, построенных в области, не обеспечивается предусмотренный их проектами удой молока в размере семи тысяч килограммов в год. На одной из них в Краснопольском районе надоили лишь 2025 кг, в Шкловском – 2200 кг, в Кричевском – 2607 кг…

Словом, в какую бы отрасль нашего «белорусского экономического чуда» (по сути, с советскими методами работы) инвестиционные деньги ни вкладывались, толку от этого – ноль…


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