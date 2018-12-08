«В России возникла не классическая диктатура, а создалось мафиозное государство» 2 8.12.2018, 20:32

2,174

Фото: golos-ameriki.ru

Российская оппозиция собралась в Вильнюсе для обсуждения проблем страны.

В Вильнюсе проходит Форум свободной России – конференция, на которой проблемы России и пути их решения обсуждают оппозиционеры, гражданские активисты и эксперты, живущие как в России, так и за её пределами, сообщает "Радио Свобода".

Форум, организованный по инициативе Гарри Каспарова, проходит в столице Литвы уже в шестой раз, в нём участвует несколько сот человек. Как сообщил "Голосу Америки" ответственный секретарь форума Иван Тютрин, было получено около 500 заявок на участие в мероприятии.

На форуме организован ряд секций для обсуждения актуальных проблем, в том числе посвящённая российско-украинским отношениям с участием гостей из Украины.

– Идет гибридная схватка крупнейшего государства мира и крупнейшей страны Европы. России надо понять, что мы не братья, не сестры, мы соседи. Новой власти в России будет легко внести новые посылы отношений с Украиной, что мы соседи. Но потенциал восстановления добрососедства застанут только очень молодые участники нашей дискуссии. Дело не в Путине, а в идеологии нынешней элиты в России. Дошло до того, что военные под российским флагом впервые напали на военных под украинским флагом. Сценарий восстановления нормальных отношений. Уход России с Донбасса. Возвращение Крыма. России придется разрядить энергетическое оружие, которое используется против Украины, и убрать с экрана пропаганду. И выстраивать двусторонние отношения с нуля, – считает украинский политолог Евгений Магда.

- Есть вероятность, что Россия может перейти к полномасштабной войне более высокой интенсивности. Это может быть южная Украина. Вызывает озабоченность, что этому региону достаточно внимания не уделяется. Сосредоточены танки, десантные корабли и плавающие БТР. Есть угроза разворачивания операций летом 2019 года к тому моменту, когда уровень воды в крымских водохранилищах станет нулевым, и эту проблему Путин захочет решать, – предупредил Андрей Илларионов.

Известный экономист Андрей Илларионов предупреждает, что все граждане России платят за войну:

- Показатель падения потребления населения после 2014 года – 6%. Это результат открытой войны против Украины. Российское население платит за нее. С 2015 года идет рост смертности и падение рождаемости. Стагнация будет продолжаться в ближайшие годы, экономический рост по всем прогнозам не будет более 2% ВВП. В 2018 году рост будет 1.6% ВВП, он снизится в 2019 году до 1%. Важнейшим фактором развития является уровень свободы. Чем более свободна страна, тем более она развитая. Если кто-то хочет высокого темпа развития и роста потребления: следует повышать уровни свободы. Здесь Россия очень сильно отклонилась от общемирового тренда развития, и наша цель - ввернуть страну в сообщество свободных стран и обеспечить рост благосостояния, - сказал Андрей Илларионов.

Бывший министр экономического развития Украины Айварас Абрамавичюс уверен, что столкновение в Керченском проливе повлияет на перспективы строительства «Северный потока-2»: «Россия «выстрелила себе в ногу», инвестиций не будет из-за того, что она вела себя агрессивно в торговле и военным путем. Самые крупные инвесторы будут следовать санкционным спискам Госдепа и Евросоюза и вкладывать в Россию не станут, - подчеркивает экономический эксперт.

Также обсуждается противодействие официальной российской пропаганде, протестное движение.

– В России возникла не классическая диктатура, а создалось мафиозное государство. Рост благосостояния был связан с тем, что после 90-х наступила эра благополучия. Ситуация при Путине стабилизировалась из-за высоких цен на нефть. Возник элитный консенсус. Путин выполнял роль главы клана, который гарантирует баланс, является гарантом обогащения, социальной стабильности и того, что 2 триллиона вывезенных из РФ долларов, находятся в защищенных надежных местах на Западе. Здесь Путин был незаменим. Сейчас схема начала давать сбои. Санкции подрывают консенсус, и, чтобы поддерживать подельников, Путин должен брать деньги из социальной сферы. Ответ был получен на выборах: это привело к отторжению путинских кандидатов. Конфронтация с Западом бьет по уровню жизни, начинает приходить в дом, власть не может не влезать в частную жизнь, повышая налоги и пенсионный возраст. Становится жить трудно. Роль Путина скукоживается, он перестает выполнять роль модератора. Протест изнутри будет нарастать, так как система теряет гибкость, – заявил Гарри Каспаров.

– Своими действиями Путин сделал санкции Запада неизбежными, Запад увидел, что договориться нельзя, так как цель Кремля – разрушение миропорядка. Если бы не санкции, политика Путина могла быть более агрессивной, а так не началась полномасштабная война против Украины. Санкции – единственный несиловой способ остановить путинскую Россию. Чем жестче санкции будут сегодня, тем меньше крови прольется завтра, – подчеркивает Гарри Каспаров.

Форум 8 декабря пополнил так называемый "Список Путина" рядом видных деятелей путинского режима, депутатов, олигархов, телеведущих госканалов. Активисты будут предлагать странам Евросоюза и США внести эти персоны в санкционные списки.

– Санкции – это акт самообороны Запада, например, против ядерного и химического терроризма. Персональные санкции очень эффективны, – подчеркивает Марина Литвиненко.

– Мы будем собирать данные о тысячах людей, замешанных в коррупции и нарушающих права человека, – обещает юрист Марк Фейгин. А Гарри Каспаров отмечает, что когда в России будет демократическая власть, списки будут использованы для люстрации функционеров путинского режима.

Как указано в пресс-релизе форума, среди выступающих – Гарри Каспаров, юрист Марина Литвиненко, политик Иван Тютрин, публицист Аркадий Бабченко, галерист Марат Гельман, адвокат Марк Фейгин, бизнесмен Евгений Чичваркин.

Трансляция заседаний ведётся в интернете. В этом году в рамках форума проходят и культурные мероприятия, в том числе фото- и художественная выставка и концерт Василия Шумова.

Накануне форум принял резолюцию в поддержку арестованного в России правозащитника Льва Пономарёва.