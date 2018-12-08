Как девушка из Боснии выучила белорусский язык 1 8.12.2018, 20:45

Матео Брандалик по-настоящему влюбилась в наш язык.

Матео Брандалик из Боснии свободно говорит на 15 языках, и белорусский есть в этом списке. В интервью «Радыё Свабода» девушка рассказала, чем ей нравится Минск, который она называет «европейским Нью-Йорком», и в чём, на её взгляд, ценность языков.

Матео родилась и выросла в Тузле, небольшом городе в Боснии и Герцеговине. По её словам, там большая безработица и мало перспектив, поэтому молодёжь уезжает на Запад. И она в том числе − девушка отучилась в Венском университете и получила степень бакалавра политологии, славистики и востоковедения. Матео всегда любила изучать новые языки − она свободно владеет английским, хорватским, немецким, испанским, итальянским, французским и русским. Может поговорить на македонском, словенском, чешском, датском, румынском, арабском, турецком, персидском, новогреческом и белорусском, а также учит ирландский.

Как начала учить белорусский

Однажды Матео наткнулась на YouTube на интервью по-беларуски, ей сразу же понравилось звучание. Потом она нашла Naviband, и через их музыку девушка сделала первые шаги в изучении белоруского, выучила лексику. Так как она уже свободна владела русским, у неё не возикло больших проблем. Матео захотела взять курс беларуского языка в своём университете − был такой только для начинающих. Преподаватели − Наталья Корин, Елена Руденко и Андрей Зинкевич − из Беларуси. Кроме Матео, на курсы ходили ещё пять человек из России, Бразилии и Австрии.

Потом девушка решила изучить белорусский ещё лучше − и подалась на курсы для иностранцев в БГУ. Кроме Матео, в группе была только ещё одна девушка, поэтому преподавание вышло считай что индивидуальное. «Мы читали очень много белорусских произведений. Через это нам исправляли произношение. Слушали белорусские песни, например, «Госцi», «Ляписа», − рассказывает девушка. Восьмидневный курс по 4-5 часов в день стоил 60 евро, а жильё и питание оплачивать нужно было самостоятельно. Но девушка осталась довольна.

Из трудностей в изучении была путаница с русским − получалась «трасянка» − и фонетика: девушка не могла произнести фрикативный «г», потому что ни в одном языке, который она изучала, такого нет. Матео вернулась в Вену, но белорусский язык не забросила − читает «Чазенiю» Владимира Короткевича, а также купила книгу «Это Беларусь, детка!». «Ещё я очень люблю Янку Купалу и Якуба Коласа», − добавляет девушка.

Впечатления от Минска и Беларуси

Она не скромничает в комплиментах Беларуси: «Те восемь дней в Минске были лучшими в моей жизни. Мне понравилось буквально всё: люди, улицы, город. Многие в Западной Европе имеют предрассудки в отношении Беларуси. Но я хочу показать, что всё не совсем так, как они видят в газетах и в интернете». Она называет Минск «европейским Нью-Йорком» и говорит, что жила на проспекте Независимости, который напомнил ей американский город. Из нашей еды Матео особенно понравились драники и колдуны.

В Минске девушка всегда пыталась говорить по-белорусски, но на это по-разному реагировали и обычно отвечали на русском. «Когда люди узнавали, что я говорю по-белорусски, они были рады это слышать. Но каждый раз мне отвечали по-русски. А некоторые вообще не понимали, что я хочу сказать», − рассказывает она. На её взгляд, использовать язык надо, чтобы он не умер: «Есть много людей, которые не знают, что в Беларуси существует собственный язык, и она отличается от русского. Я хочу показать им, что белорусский язык невероятно красив. Например, создать языковой курс в Вене или где-нибудь в мире, где люди могут увидеть красоту этого языка»