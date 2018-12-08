«Цмокi-Мiнск» одержали вторую победу со старта чемпионата Единой лиги ВТБ 8.12.2018, 21:05

Белорусские баскетболисты были сильнее клуба из Риги.

"Цмокі-Мінск" одержали победу над ВЭФом в домашнем матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ — 91:84. Самым результативным игроком в составе "драконов" стал Алексей Тростинецкий, который набрал 19 очков, пишет "Прессбол".

Цмокі-Мінск — ВЭФ — 91:84 (19:26, 23:13, 30:18, 19:27)

Цмокі: Саддлер (16 + 4 паса), Тростинецкий (19 + 5 подб.), Семенюк (13 + 7 подб.), Сарикопулос (11 + 8 подб. + 4 паса), Кудрявцев (9 + 3 подб.), Ситник (3), Мещеряков (7), Вабищевич (н.в.), Лютыч, Муди (7 + 7 пас.), Полещук (6).

Таблица: ЦСКА — 8 побед-0 поражений, Химки — 8-0, УНИКС — 7-1, Локомотив — 5-3, Зенит — 5-3, Астана — 4-3, Калев — 4-5, Автодор — 3-5, Енисей — 3-6, Зелена Гура — 2-5, ПАРМА — 2-6, Нижний Новгород — 2-6, Цмокі-Мінск — 2-6, ВЭФ — 2-8.