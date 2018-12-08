В Беловежской пуще открыли памятник Новому году 1 8.12.2018, 21:11

ФОто: belta.by

Кованую композицию установили по соседству с главной елкой.

В поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще сегодня состоялась торжественная церемония открытия памятного знака Новому году, сообщает БелТА.

Кованую композицию установили по соседству с главной елкой поместья. Памятный знак представляет собой циферблат часов, показывающих без двух минут до Нового года. Рядом размещаются главные атрибуты Деда Мороза – валенки, посох, варежка и мешок с подарками. Открытие нового арт-объекта приурочено к 15-летию резиденции зимнего волшебника.

Сказочную резиденцию в этот день посетили около 4,5 тыс. человек – туристы из Беларуси, России, Литвы, Латвии и Польши. Несмотря на дождливую погоду, гости с удовольствием погружались в атмосферу сказки, загадывали новогодние желания.