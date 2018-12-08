В Калининграде студент вышел на пикет в поддержку Канта 8.12.2018, 21:58

ФОто: svoboda.org

Активист принес плакат с надписью «Кант (точно) наш!».

В Калининграде в субботу студент вышел с одиночным пикетом в поддержку Иммануила Канта, памятник и могила которого были облиты краской, сообщает “Радио Свобода”.

28-летний Сергей Румянцев, студент-заочник Балтийского федерального университета имени Канта, вышел к могиле философа, которая расположена у стен калининградского кафедрального собора. Он принес плакат с надписью “Кант (точно) наш!”.

“Я хочу сказать этим, что Кант такой же уроженец нашей земли, как и все мы. И Калининград, Кенигсберг – это неважно. Неизвестно, почему некоторые личности стараются, уже потеряв последнюю логику и разум, описать его как врага России. Уж кого-кого, а Канта очень сложно назвать врагом России. Им можно и нужно гордиться”, – сказал студент.

По его словам, выйти на акцию он был готов еще неделю назад. Тогда калининградские студенты планировали пикет в поддержку философа и против вандализма. Однако городские власти не согласовали акцию, а ее организатора вызвали в полицию.

После этого студенты решили выйти на акцию 8 декабря, однако у организатора Михаила Шипилова состоялся повторный разговор с полицией, из-за чего акцию решено было вновь перенести.

“Позвонили из полиции и вежливым языком объяснили, что, дескать, проведение мероприятия поведет за собой наложение крупного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Посоветовали провести его где-нибудь в другом месте. Мы обращались в Министерство культуры, пытались узнать, кто является собственником кафедрального собора. Эту информацию не предоставили, но посоветовали, к кому обратиться из тамошнего руководства. Планируем провести мероприятие ближе к следующим выходным”, – рассказал Шипилов.

В ночь на 27 ноября в Калининграде неизвестные облили краской памятник и могилу Иммануила Канта. У памятника, который находится на площади перед университетом имени Канта, анонимные активисты разбросали листовки с провокационными призывами. Философа в них называют "врагом". Калининградцы связали эти акции с проходившими выборами имени для местного аэропорта в рамках всероссийской акции "Великие имена России".

В сети также было распространено видео, где начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Игорь Мухаметшин призвал военнослужащих принять участие в интернет-голосовании по выбору нового названия аэропорта в Калининграде, выступив против имени немецкого философа Иммануила Канта.

Мухаметшин назвал немецкого философа "небезызвестным каким-то там Иммануилом Кантом", "предателем родины, который унижался и ползал на коленях, чтобы ему дали кафедру в университете", а также дал оценку его философским трудам, заявив, что "Кант писал какие-то непонятные книги", которые никто из моряков "не читал и никогда читать не будет".

По итогам голосования кандидатура Канта уступила российской императрице Елизавете Петровне, в честь которой теперь должен быть назван аэропорт.