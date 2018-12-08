Борис Бухель: ОНК представляют собой компании «свадебных генералов» 8.12.2018, 22:25

Борис Бухель

Фото: dw.de

Правозащитник рассказал о реальном положении вещей в белорусских тюрьмах.

Юрист «Весны» и «Могилевского правозащитного центра» Борис Бухель, который входит в состав общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Могилевской области, 6 декабря побывал на семинаре "Общественный контроль за учреждениями уголовно-исполнительной системы", сообщает ПЦ "Весна".

На мероприятии присутствовали представители белорусских ведомств - Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, представители всех областных и республиканской ОНК, а также представители дипломатического корпуса - послы разных стран, представители Совета Европы, иностранные эксперты.

В своих выступлениях представители различных ОНК концентрировали внимание присутствующих на том, как происходит подготовка осужденных к освобождению, их реабилитация, возможности для получения образования в заключении, но никто не говорил непосредственно о контроле за учреждениями отбывания наказания.

Борису Бухелю удалось выступить и рассказать альтернативное видение ситуации с доступом ОНК в места лишения свободы и проведению контроля там. Он отметил, что за время работы в Могилевской областной общественной наблюдательной комиссии ее членами были обнаружены пробелы и правовая неопределенность в нормативных актах, регламентирующих деятельность ОНК.

Правозащитник подчеркнул, что с начала года ОНК посетила исправительную колонию №2 г. Бобруйска и №9 г. Горки. Это произошло после получения жалоб от граждан, которые были обеспокоены созданными администрациями условиями содержания двух осужденным - Дмитрия Полиенко и Михаила Жемчужного, признанных правозащитниками политическими заключенными.

"Встретиться и в присутствии сотрудников ИК поговорить с обоими осужденными нам не разрешили, несмотря на наши неоднократные просьбы. Запрет в обоих случаях в первую очередь исходил от начальника УДИН МВД по Могилевской области полковника Юрия Толкачева, который 13 марта лично присутствовал в колонии №9 города Горки во время ее посещения членами республиканской и нашей комиссий. Кстати, члены РОНК не настаивали на встрече с Михаилом Жемчужным", - рассказал Борис Бухель во время своего выступления.

Интересно, что неоднократно в комиссию обращался и сам Михаил Жемчужный, а также мать и адвокат Владислава Казакевича, жена осужденного Петра Кучуры Людмила. По всем обращениям комиссия давала мотивированные ответы, а также обратилась к Юрию Толкачеву с просьбой дать разрешение на посещение ИК №15 и личную встречу и опрос Петра Кучуры.

Однако на все просьбы о встречах начальник УДИН дал отказ на тех основаниях, что общественные наблюдательные комиссии не имеют права в порядке закона "Об обращениях граждан и юридических лиц" рассматривать жалобы на плохое содержание осужденных и встречаться с ними, так как это не предусмотрено Положением об ОНК, а сами жалобы ОНК должны сразу перенаправлять в ДИН.

"Это означает фактически перенаправлять жалобы тем, на кого жалуются", - подчеркнул выступающий.

Он и председатель могилевской областной комиссии с такими утверждениями не согласились и направили письмо в Министерство юстиции с просьбой дать прапавую оценку указанным фактам и ответить на ряд вопросов. Однако прошло уже девять месяцев с момента обращения ОНК в Минюст, а ответа на письмо так и не поступило.

Отдельный вопрос - анкетирование осужденных

Борис Бухель рассказал участникам семинара, как при поездке в колонию №9 члены могилевской областной комиссии узнали, что республиканская комиссия будет проводить анкетирование осужденных, и надеялись на практике поучиться, как правильно это делать. Однако никакого анкетирования увидеть им так и не удалось.

"Когда перед самым отъездом из колонии я лично спросил председателя Республиканской ОНК Татьяну Кравченко, почему они не стали проводить анкетирование осужденных, она неожиданно ответила, что анкетирование проведено: бланки своих анкет по приезде в ИК №9 она отдала представителям администрации с просьбой провести анкетирование осужденных, что они и сделали, пока мы ходили по колонии. А после окончания обследования колонии и нашего возвращения в кабинет начальника представители администрации отдали ей заполненные анкеты", - рассказал правозащитник.

Члены ОНК считают такой подход к анкетирования осужденных неправильным, так как в данном случае неизвестно, кто именно - администрация или осужденные - и в каких условиях (анонимно или нет) заполнял эти анкеты, и могли или не могли потом представители администрации идентифицировать, кто и что написал в них.

Кстати, Татьяна Кравченко уже рассказала журналистам, что их комиссия все-таки встречалась с Михаилом Жемчужным, однако, члены комиссии не верят доводам осужденного, что администрация исправительной колонии №9 содержит его в невыносимых условиях.

Потом Борис Бухель привел подробный анализ законодательства, регулирующего деятельность ОНК, а в конце предложил изменения, которые необходимо принять в законодательство.

"На основании опыта двух посещений ИК и анализа законодательства, я считаю, что к настоящему времени ОНК представляют собой компании «свадебных генералов». Но такое печальное положение надо менять.

Для начала необходимо в Положение об ОНК внести изменения, а начать надо с первого предложения пункта 4, который необходимо записать в следующей редакции: «Контроль общественных объединений (далее - общественный контроль) за деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности, осуществляется путем участия представителей общественных объединений в работе (а не просто составе) общественных наблюдательных комиссий (далее - комиссии)».

А также внести в Положение об ОНК новые пункты, устанавливающие список конкретных прав и обязанностей ОНК и их пределы, и ответственность начальников и членов администраций исправительных органов и учреждений за нарушение прав ОНК и их членов", - утверждал он.

О запрете на посещение ЛТП и спецшкол

Также Борис Бухель сообщил, что в прошлые годы их комиссия несколько раз посещала лечебно-трудовые профилактории, и одно такое посещение было запланировано на этот год. Однако в этом году членам ОНК сообщили, что посещать ЛТП они не могут, так как такие учреждения не входят в систему ДИН. Также на этом основании комиссии не могут посещать ИВС, в которых содержатся административно арестованные и задержанные, и детские исправительные СПТУ и спецшколы закрытого типа.

"Но ведь в этих исправительных учреждениях содержатся люди, в том числе и дети, лишенные свободы по приговорам, постановлениям и решениям судов. И там тоже нарушаются их права человека и установленные государством правила и нормы их содержания", - возмущался выступающий.

Правозащитник предложил внести дополнения и изменения в Положение об ОНК, Инструкцию Минюста №85 и Постановление Минюста №76, регулирующие деятельность комиссий, в том числе предоставить право ОНК:

• посещать ЛТП, ИВС, исправительные СПТУ и спецшколы;

• по выбору комиссий осматривать любые помещения всех исправительных учреждений, в которых содержатся или находятся осужденные и арестованные, указанные в жалобах и заявлениях, поступивших в ОНК;

• отвечать на обращения в рамках закона "Об обращениях граждан и юридических лиц";

• предусмотреть ускоренный порядок получения ОНК разрешения на посещение исправительных учреждений всех типов при поступлении жалобы на нарушение прав осужденных или при появлении такой информации в СМИ;

• установить детальный, пошаговый порядок анкетирования членами ОНК осужденных во время посещения органов и учреждений, исполняющих наказание.

Возможности беларускиях и немецких ГНК - небо и земля

Обратил внимание правозащитник и на то, что для представителей Минюста и Генпрокуратуры в ноябре этого года была организована поездка в Германию по теме: "Общая организация пенитенциарной системы и обеспечение прав осужденных". Как узнал Борис Бухель от участников поездки, в Германии действуют общественные советы при тюрьмах и специализированные общественные объединения, представители которых имеют право самостоятельно передвигаться по территории подопечных тюрем, встречаться и разговаривать с осужденными без присутствия представителей администрации, приходит с проверкой в любое время без предупреждения. В то же время администрации тюрем не имеют права вскрывать и читать письма осужденных, адресованные общественным советам и специализированным общественным объединениям, которые оказывают помощь осужденным.

"По сравнению с правами и возможностями белорусских ОНК это, как говорится, небо и земля", - отметил Борис Бухель.

Также правозащитник обратился к представителю ДИН и спросил, дадут все же разрешение комиссии, в которую он входит, встретиться с Михаилом Жемчужным.

На что заместитель начальника УДИН Александр Кралько ответил, что он не знает и ничего не решает, предложил правозащитнику обращаться за соответствующим разрешением.

"Я устал, но доволен, что мне удалось выступить и донести свою позицию до присутствующих, хотя очевидно, что представителям ДИН и МВД это не понравилось", - сказал Борис Бухель после своего выступления.