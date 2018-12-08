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«Мне стыдно за Россию! Я завидую украинцам»

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  • 8.12.2018, 22:35
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Людмила Алексеева
Фото: Общая Газета

Главные цитаты Людмилы Алексеевой.

Правозащитница, одна из основателей Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, которая скончалась 8 декабря, заявляла, что простые россияне не хотят войны с Украиной, а также утверждала, что завидует украинцам.

OBOZREVATEL предлагает читателям самые яркие цитаты уроженки Крыма.

Людмила Алексеева
Фото: МК

О российско-украинском конфликте

"Не обращайте внимания на то, что я россиянка. Мне стыдно за то, что мы делаем по отношению к Украине. Поверьте мне, я не одна такая. У нас таких людей много. Мы не все империалисты", — заявляла женщина в 2017 году.

Отметим, в сентябре 2014-го она, вместе с другими общественными деятелями, подписала так называемую Резолюцию Марша Мира. В ней требовалось "прекратить агрессивную авантюру", а также вывести с территории Украины российские войска и "прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистам на Юго-Востоке Украины".

Дай вам Бог быть успешными. И не только ради вас. Будете успешными вы, и Россия быстрее избавится от своих имперских геномов, и быстрее повернет на нормальный путь развития.

Сейчас наши дела очень неважные. Нам совсем не до этой войны. Санкции не снимают. Экономика у нас не поднимается. Поэтому я не думаю, что россияне хотят войны.

Честно говоря, я как россиянка завидую украинцам. Конечно, у них очень тяжелое положение, но они хотя бы идут по верному пути.

Об аннексии Крыма

В декабре 2016 года Алексеева выразила свое возмущение действиями российских властей, запретивших въезд на родину лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву.

Это подлость. Потому что Джемилев никуда не скрывался, он живет в Киеве, а хотел бы жить в Крыму, но его туда не пускают, хотя это родина его предков и его собственная родина. Он имеет на это полное право — гораздо большее, чем те, кто сейчас правят Крымом... Это демонстративная подлость, которая должна возмущать каждого порядочного человека.

Людмила Алексеева (в центре) рядом с активисткой крымскотатарского национального движения Айше Сеитмуратовой (слева)
Фото: krymr.com

Я не знаю, выиграли ли живущие там люди экономически из-за того, что Крым стал российским, но с точки зрения общей гражданской атмосферы они, конечно, проиграли. Потому что даже при Януковиче в Украине было свободнее, чем у нас в России сейчас.

О разнице между Украиной и Россией

Алексеева считала, что украинцы отличаются от россиян тем, что на генном уровне не имеют памяти о татаро-монгольском иге. Но в России генетическая память "смирения" под давлением завоевателя до сих пор определяет менталитет граждан.

Россия очень отлична от Украины, в том числе исторически. Я как историк знаю: российские земли сидели под ордой 300 лет и научились смирению, которое в генах. В Украину тоже доходила орда, разоряла ее, но они там не остались — они ушли. И Украина входила в Литовское княжество. Эти 300 лет иноземного ига Украина в свое время избежала. И, как ни странно, это до сих пор чувствуется. Гены —это великая вещь.

Мустафа Джемилев и Людмила Алексеева. Май 2012 года
Фото: krymr.com

У нас более 80 регионов, и мы как лоскутное одеяло. В Украине есть разница между востоком и западом, но это одна разница. А у нас нет ни одного региона, похожего на другой... Мы слишком большая и слишком разнообразная страна, чтобы действовать одновременно.

Отметим, летом 2017 года в интернете разгорелся скандал из-за того, что правозащитница, известная своей оппозиционной позицией, поцеловала руки Путину. В сети даже появилось соответствующее видео.

Сама же Алексеева категорически отрицала такой факт. Она заявила: "Никогда этого не было! Ну что я, идиотка, что ли?!" Как уверят женщина, видеоролик является не более чем монтажом.

Она рассказала, что 20 июля, в день ее 90-летнего юбилея, к ней действительно приехал Владимир Путин. Президент поздравил ее и провел в доме несколько минут. "Президент приехал примерно в 12-13 часов. Мы жали друг другу руки, но целовать!? Не оскорбляйте меня!" — возмутилась правозащитница.

Она также пожаловалась на то, что из-за нашумевшего 4-секундного видеоролика ее телефон разрывался. "Я встала и до сих пор не могу позавтракать, потому что разговариваю по телефону", — сказала она.


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