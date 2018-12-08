Cтанислав Шушкевич: Беларусь впервые за 200 лет становилась независимой 8.12.2018, 22:55

Станислав Шушкевич

Историческим Беловежским соглашениям исполняется 27 лет.

8 декабря 1991 года Беловежские соглашения cоздали Беларусь. 27 лет наша страна шагает путем независимости.

Главными результатами Беловежских соглашений и своего председательства в Верховном Совете БССР Станислав Шушкевич считает независимость Беларуси и удаления ядерного оружия с территории страны. Именно подпись Шушкевича стоит первой в документе о распаде СССР, сообщает «Белсат».

«Я же понимал, что мы - колония России, с которой она граничит. И, когда президент России подписывает документ, что это образование Содружество независимых государств, и президент России - главное лицо, которому разрешено подписывать международные соглашения, их подписывает, то Беларусь становится независимой от России де-юре. Это впервые произошло за двести лет - с 1794 года», вспоминает тогдашний председатель Верховного совета и подписант Беловежских соглашений Станислав Шушкевич.

За восемь месяцев до этого, в марте 1991 года, Коммунистическая партия, которая управляла страной советов, организовала всесоюзный референдум который, якобы, продемонстрировал волеизъявление народа о сохранении СССР.

Беловежские соглашения стали продолжением так называемого «парада суверенитетов» бывших советских республик, в котором Беларусь заявила о своей независимости десятой - после России, Грузии, балтийских и других советских республик.

«Мы можем получить и сто процентов желающих вернуться в Советский Союз. Убрать соответствующую информацию, уйдут люди, которые помнят его, ну и будут ностальгировать по чем-нибудь другому: по ВКЛ, по Беларуси», - заявила политолог Ольга Харламова.