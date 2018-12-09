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СБУ: Спецслужбы РФ готовят провокации по примеру Франции в других странах ЕС

  • 9.12.2018, 8:05
Василий Грицак
Фото: UNIAN

Российские провокаторы были замечены во время протестов во Франции.

Для российской гибридной агрессии нет международных границ, и теперь Кремль пытается разрушить европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, передает gordonua.com.

"В последние годы Москва настойчиво пыталась взять под контроль европейские радикальные общественно-политические структуры. Ежегодно на территории РФ под непосредственным организационным и финансовым содействием российских спецслужб проводились "конференции лидеров правых партий Европы", "международные консервативные форумы", собрание "глобального революционного альянса", – заявили в спецслужбе.

В СБУ отметили, что идеологи "русского мира" Александр Дугин, Сергей Глазьев и другие обучали иностранных представителей теории силового свержения европейских демократий.

"Для получения "революционного опыта" радикалов из Европы сотнями вербовали для террористической деятельности в составе незаконных вооруженных формирований и специально вывозили под видом фейковых наблюдателей на псевдовыборы в аннексированный Крым и оккупированный Донбасс", – говорится в сообщении.

В спецслужбе сообщили, что теперь радикалы под флагами "ДНР" и под кураторством сотрудников ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ сдают "практический экзамен" по дестабилизации европейских стран.

"За спиной мирных митингующих они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции. Но по информации СБУ, российские спецслужбы планируют организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах", – подчеркнули в СБУ.

Во Франции люди в желтых жилетах протестуют против планов повысить стоимость автомобильного топлива. 1 декабря протесты переросли в беспорядки. На улицах Парижа во время протестов заметили двоих французских пропагандистов "русского мира" в желтых жилетах, митингующих с символикой так называемой "ДНР".


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