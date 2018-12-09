закрыть
9 декабря 2018, воскресенье, 8:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

В Белграде тысячи протестующих поддержали избитого оппозиционера

  • 9.12.2018, 8:13
Фото: AP

Митингующие считают, что к инциденту причастна правящая Прогрессивная партия.

В центре Белграда в субботу, 8 декабря, прошла акция протеста, в которой приняли участия тысячи человек, сообщает dw.com.

Собравшиеся выразили возмущение нападением на оппозиционера Борко Стефановича, лидера Левой партии, а также потребовали изменения политики со стороны президента страны, Александра Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии. О столкновениях и пострадавших в результате акции протеста не сообщается.

23 ноября группа мужчин напала на Стефановича в южном городе Крушевац. Политик был избит железным прутом. Вучич сказал, что преступники, напавшие на Стефановича, были арестованы вскоре после инцидента, однако оппозиционные политики утверждают, что к избиению причастная Прогрессивная партия - что ее представителями категорически отрицается.

Вучич победил на президентских выборах в Сербии в 2016 году. После этого его рейтинг несколько снизился, однако он остается самым популярным политиком страны, а правящая коалиция располагает большинством в 160 депутатских мандатов в 250-местном парламенте. Вучич заявляет, что его стратегическая цель - членство Сербии в ЕС. При этом он поддерживает тесные связи с Россией и Китаем.


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер