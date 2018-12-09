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«Лукашенко взвыл от отчаяния»

  • 9.12.2018, 8:18
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Фото: Коммерсант

Белорусы – о споре диктатора с Путиным с Санкт-Петербурге.

Читатели Charter97.org прокомментировали газовый спор между белорусским и российским диктаторами на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге:

«Да просто понял, что Беларуси падать уже некуда. Дно уже давно провалилось. А уходить ой как не хочется. Да и отвечать придется за полный развал в стране. Вот хоть пар выпустить. А выхода-то нет. Только один».

Фото: Kremlin.ru

«Да , я продал эту Ржавую Трубу!!!

Это все наверное помнят? Так вот теперь , в связи с «нефтяным маневром» из рук луки ,забрали и нефть , в придачу к газу ! И Лукашенко конкретно в отчаянии, других методов, кроме как брать дешево , а продавать в три дорога, колхозный бригадир не видит и не знает. Тем более, что все отрасли завалены-развалены и попилены, заводы и фабрики либо на коленях , либо в долгах , либо пользуются «кислородной» валютной подушкой, которой уже практически нет.

Поэтому он от отчаяния и взвыл».

«Он хочет халявы и быть независимым. А так ведь не бывает. Вся прибыль в стране идет в основном от переработки нефти. Все остальное работает либо в убыток, либо только-только в ноль. Вот и нервничает. Но говорить о тонких вопросах надо только в закрытом режиме, а не на людях. Видимо он уже всех достал».

«Совсем больной...»

«Будущее Беларуси в союзе с ЕС и Прибалтикой. Без России, колхозов и совхозов. Категорически без Лукашенко с его колхозным кругозором и пониманием управления экономикой государства и шуневичей. Без КГБ и невероятно раздутой милиции. С реформированными юридической и судебной системами и люстрированными представителями госчиновничья и силовиками. С долей мелкого и среднего частного бизнесов не менее 40%. Примерами такой Беларуси могут служить Литва на начальном этапе и Польша».

«Так он ведь сам же продал газотранспортную систему в Европу заклятым друзьям в том числе за те же самые ничем не подкрепленные благие намерения равных условий.

Нет равных условий, пора назад национализировать».

«У Луки мозг работает только в одном направлении - как остаться на иждивении у России. В силу возраста этого не изменить. Пора менять лысую резину».

«Истеричка, Саша, ты истеричка. Как же ты смешон. Но самое грустное, что ты, увалень, нас всех позоришь»!

«У меня к нему отвращение и не только у меня. Сегодня на работе все плевались от его речи и говорили, жаль, что через телевизор нельзя плюнуть, если бы можно было, то от ядовитых плевков он бы утонул и растворился. Просто ужас».

«Видно дела настолько плохи, что уже перспектива поругаться с Путиным не такая уж и страшная перед страхом потерять трон».

«Если взглянуть на мимику, жесты, движения глаз собеседников с точки зрения профессиональной психологии, то можно многое сказать даже не зная предмета разговора. В первую очередь - собеседники, так мило улыбающиеся друг другу в начале беседы, откровенно лгут, об этом свидетельствуют скошенные вправо и вверх глазки как белорусского так и русского диктатора. Предмет разговора явно не устраивает белорусскую сторону - лицо АГЛ ненадолго становится перекошенным, что абсолютно точно свидетельствует о том что обсуждаемый предмет идет вразрез с его планами. Ну и обычная мимика и жесты самоназначенного - сцепленные пальцы рук перед собой, пространные пустые речи способные увести внимание неподготовленного слушателя в дальние дали - все говорит за то, что перед нами профессиональный лжец и пройдоха».


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