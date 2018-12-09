Экономист – властям: Не там сидите! 9.12.2018, 8:27

Чем вообще занимается правительство во главе с диктатором?

Руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико прокомментировал очередное совещание по экономике в составе Лукашенко, его администрации, совмина и совета безопасности:

- Я хочу сказать: они неправильно сидят. «Не там сидишь!», - как когда-то сказал Ельцин.

Хоть 200 собирай совещаний… В правительстве достаточно 6-7 человек, которые могли бы заниматься экономической политикой. Остальное – балласт. Остальное – это просто препоны.

Лукашенко говорит на своем совещании: «Деньги надо считать». Мне как-то неудобно даже такое слышать. Я все-таки закончил экономический вуз, потом аспирантуру, потом защитился, преподавал в различных университетах, в том числе и за рубежом.

И на фразу «деньги надо считать» у меня возникает закономерный вопрос: скажите, ребята, а чем вы там вообще занимаетесь? Вы там занимаетесь каком-то социальным счетоводством? Вот вам новая формула: Беларусь как страна социального счетоводства.

Может быть кто-то подсказал Лукашенко: вот смотрите, лежит книжка Кейнса. По Кейнсу можно субсидировать что-то для «поддержания экономики». И вот они надувают щеки и говорят: мы эти убыточные предприятия поддержим и запустим на них «мультипликатор доходов».

Представляю, как Лукашенко спрашивает: «А что это такое?». А ему отвечают: «Не знаем, читайте Кейнса».

Вот и вбрасывают деньги в эти предприятия – стимулируют рост потребления водки, колбасы, чарки и шкварки.