Историки раскрывают тайны гродненских подземелий 9.12.2018, 8:33

Древние легенды можно использовать для привлечения туристов.

Все знаем Гродно как жемчужину белорусской старинной архитектуры – узкие, не похожие друг на друга улочки, благородные здания и замки. Но не менее интересным может быть то, что скрыто от наших глаз. 70% Старого Гродно сохранило аутентичные подвалы, сообщает «Белсат».

Некоторые из них возникли еще в Средние века, но только сейчас историки и активисты взялись за их исследование, чтобы разветвленные подвалы стали для туриста еще одной причиной посетить город над Неманом, а местным жителям – гордится своей историей.

«Приезжайте ко мне в Беларусь …» Кася Камоцкая в образе гродненки в 39-м году сердечно приглашает гостей с Востока: «Беларусь, край открытых дверей. Город Гродно, Советская 8». Но не менее примечательно соседнее здание на бывшей Доминиканской, а сегодня – Советской 7. Тем более дверь в подвал открыта. Медиаэксперт из Гродно Руслан Кулевич рассказывает:

«Это век 17-18. В этом здании двухъярусный подвал, потому что отличаются кирпичом (пальчаткой) и многое другое».

Основная часть застройки Старого Гродно относится к концу 19-го века. В 1885-ом году в городе произошел пожар, который уничтожил почти весь центр. Тогда на месте старых фундаментов, возникли вот такие здания в стиле эклектики.

«Именно здесь была одна из конспиративных квартир гродненской повстанческой организации, и я думаю, закрывшись, могли проводить конспиративные совещания: встреча Калиновского и Рублевского – вот в этом подвале. А почему бы и нет собственно?» – говорит историк из Гродно Ян Лелевич.

Еще одна легенда – будто бы все костелы и замки Старого города связаны между собой ходами. Сколько в этом правды? Открыватель подвалов Руслан Кулевич пока нам не признается. Но точно всеми сведениями и идеями делится с чиновниками:

«И вообще все подвалы имеют интересные легенды. И если город или инвестор может использовать это для горожан и туристов, то вообще супер будет».

Пока же это достояние горожан. Но уже сейчас это плюс одна причина, чтобы посетить Гродно и прикоснуться к аутентичной истории.

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