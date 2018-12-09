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Британия заподозрила Россию в причастности к еще двум убийствам

  • 9.12.2018, 8:46

Почерк напоминает покушение на Скрипалей в Солсбери.

Расследующие покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь британские следователи предполагают, что Россия стоит еще минимум за двумя убийствами на территории Великобритании. По данным The Sunday Times, контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда «получило новую информацию, свидетельствующую, что у русских убийц могли быть и другие цели».

Как уточняет газета, следователи установили, что сотрудники ГРУ (сейчас — Главное управление Генштаба Минобороны России) «приезжали в страну и уезжали из нее примерно в то время, когда произошли подозрительные смерти». В частности, речь идет о найденном мертвым бизнесмене Александре Перепеличном и выпавшем из окна своей квартиры предпринимателе Скотте Янге. Предприниматель умер в 2014 году, полиция не сочла его смерть подозрительной. Сейчас же следователи намерены переквалифицировать некоторые случаи в категорию «подозрительные» и снова обратиться к свидетелям.

Александр Перепеличный был одним из главных свидетелей по «делу Магнитского», возбужденного в отношении работавшего в Hermitage Capital юриста Сергея Магнитского. Его тело было найдено в конце ноября 2013 года неподалеку от арендованного им дома в городке Вейбридж. Доказательств насильственной смерти бизнесмена изначально не было обнаружено, однако в 2015 году выяснилось, что он мог быть отравлен быстродействующим ядом растительного происхождения.


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