Три ошибки Лукашенко за несколько часов 9.12.2018, 8:59

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Акела промахнулся.

Руководитель проекта BelarusSecurityBlog, политолог Андрей Поротников прокомментировал спор Лукашенко и Путина на заседании в Санкт-Петербурге и последовавшие за ним извинения белорусского диктатора, сообщает udf.by.

«Три ошибки за несколько часов, — пишет Андрей Поротников на своей странице в Фейсбуке. — Сначала устроил публичную перепалку с Путиным из-за цены на газ, чем поставил последнего в ситуацию, исключающую любые уступки с российской стороны, потом извинялся перед Путиным за это за закрытыми дверями, о чем и сообщил публично российскому ТВ с весьма нервным видом. Акела промахнулся. Кое-кто после этого может решить, что не за горами уже возможность этого Акелу и освежевать».