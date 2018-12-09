Россия и ОПЕК капитулировали перед американским сланцем 9.12.2018, 9:06

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Фото: Reuters

Борьба с США не по карману ни ближневосточным петрократиям, ни российской экономике.

Сделка стран ОПЕК и России, заключенная в 2016 году, а затем трижды продлевавшаяся, доказывает свою бессрочность, пишет finanz.ru.

По итогам переговоров в Вене 7 декабря 14 стран картеля, примкнувшая к ним Россия, а также еще 8 нефтедобывающих стран снова приняли решение сократить добычу нефти.

С января страны участницы сделки ОПЕК+, большинство из которых сводят концы с концами лишь за счет экспорта сырья, снова начнут ограничивать производство, удерживая его на уровнях на 1,2 млн баррелей в день ниже, чем в октябре 2018 года.

Основное бремя спасения рынка, где цены рухнули на 30% за октябрь-ноябрь, понесет Саудовская Аравия, которая сократит добычу до 10,2 млн баррелей в сутки с октябрьских 10,7 млн.

Россия согласилась снизить производство на 230 тысяч баррелей в день - в 1,5 раза больше, чем изначально предлагала российская делегация, настаивавшей перед началом встречи, что квота в 150 тысяч баррелей - предел для нефтяников в зимний период.

Еще 170 тысяч баррелей в день уберут с рынка другие не входящие в ОПЕК страны, включая Казахстан. Остаток - 300 тысяч баррелей - будет распределен между государствами картеля: Ирак снизит добычу на 140 тысяч баррелей в сутки, Нигерия - на 40 тысяч.

Попавший под санкции Иран, погрязшая в экономическом кризисе Венесуэла и охваченная гражданской войной Ливия исключены из соглашения и не обязаны ограничивать свои мощности.

Рынок отреагировал на сделку бурным ростом: цена Brent взлетала на 5,6% - до максимальных за 2 недели 63,73 доллара за баррель. Американский эталон WTI подорожал до 54,22 доллара за бочку.

Рубль на МосБирже обновил максимум с 29 ноября: курс доллара падал на 67 копеек, до 65,9850 рубля, а евро - до 75,2250 рубля (- 87 копеек).

ОПЕК приятно удивила рынок: изначально обсуждалось сокращение на 1 млн баррелей в день, напоминает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. Переговоры проходили тяжело, а до начала итогового заседания глава Минэнерго Саудовской Аравии Халед аль-Фалих говорил, что сделка может и вовсе не состояться.

Впрочем, даже в нынешнем виде соглашение не обеспечит полного баланса, сообщил возглавлявший российскую делегацию Александр Новак: с большой вероятность рынок будет перенасыщен ко второму-третьему кварталу. Но «мы способны реагировать на любую ситуацию», подчеркнул министр.

Очередное соглашение ОПЕК+ позволит еще какое-то время сводить концы с концами странам, чьи экономики критически зависят от экспорта сырья, но оно бессильно остановить технический прогресс, результатом которого стала сланцевая революция в США, говорит аналитик OPIS Том Клоза.

Де-факто ОПЕК капитулирует перед сланцевиками, которые остаются главными нарушителями спокойствия, качая больше с каждой неделей и занимая новые ниши.

С начала года объемы нефтедобычи в США выросли на 1,6 млн баррелей в день, тогда как мировой спрос увеличился только на 1,5 млн баррелей.

В следующем году, по прогнозу американского Минэнерго, рост добычи составит 1,8 млн баррелей в сутки, а ситуация со спросом ухудшится - он прибавит лишь 1,3 млн баррелей ежедневно.

Россия и Саудовская Аравия третий год ждут, пока выдохнется американский сланцевый бум, констатирует Клоза, но пока судьба не вознаграждает их за терпение.

На минувшей неделе экспорт нефти из США установил новый исторический рекорд - 3,2 млн баррелей в сутки. По объему поставок Штаты обошли все страны ОПЕК, кроме двух - Саудовской Аравии и Ирака.

Чтобы бороться с сланцевиками за рынок, ОПЕК и России нужно смириться с ценами около 40 долларов за баррель, пишут аналитики Bank of America. Но эта война не по карману ни ближневосточным петрократиям, ни российской экономике, у которой 60% валютных доходов зависят от колебаний нефтяных котировок.