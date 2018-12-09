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Азовский «блицкриг» с треском провалился

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  • Александр Немец, «Каспаров»
  • 9.12.2018, 9:38
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Фото: reuters

Впервые Запад полностью поверил Украине, а не России.

В своей последней статье я писал о "великолепной семерке" – главным образом, американских официальных лицах высокого ранга, сорвавших встречу Трампа и Путина в Аргентине.

Курт Волкер, главный в Госдепе по Украине, и Лора Купер, заместитель помощника Министра обороны (defense secretary assistance) США не являются персонами уж очень высокого ранга, Но и они эффективно наносят ущерб путинскому режиму. В сущности, вся Администрация США (за вычетом первого лица) отмобилизована на отражение путинской агрессии.

6 декабря (согласно многочисленным источникам) Курт Волкер объявил, что международное сообщество (Запад во главе со США) может прибегнуть к отключению банков РФ от международной банковской сети SWIFT. Одновременно он подтвердил права Украины на воды значительной части Керченского пролива и Азовского моря.

Волкер уточнил, что РФ должна вернуть захваченных 25 ноября украинских моряков (и захваченные суда) к Рождеству (25 декабря). В противном случае банки РФ могут отключить от платежной системы SWIFT. Впервые Вашингтон на официальном уровне заговорил об отключении РФ от этой системы, через которую проходит 6 триллионов долларов в день (требования такого рода публикуются в СМИ США с февраля 2015 года). Одновременно Волкер подтвердил, что к началу февраля Америка выйдет из договора РСМД с РФ.

По оценке украинских экспертов (возможно, преувеличенной), базирующихся на высказываниях Курта Волкера, все предыдущие санкции (с февраля 2014 года) против РФ станут прелюдией к Реальным Санкциям 2019 года.

И 7 декабря заместитель помощника Министра обороны США Лора Купер провела в Киеве серию серьезных переговоров. Во-первых, она встретилась с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе.

Две высокопоставленные дамы обсудили вопросы первоочередных потребностей украинских ВМС и последующие шаги в области получения Украиной помощи в сфере безопасности. Лора Купер подчеркнула, что США готовы поддержать Украину в дальнейшем укреплении ВМС и реформе оборонной промышленности в соответствии со стандартами НАТО.

Лора Купер подтвердила, что США готовит комплексный ответ на действия Кремля (в Керченском проливе). "Мы четко понимаем, что это был полноценный акт агрессии со стороны РФ", – подчеркнула она.

В тот же день Лора Купер встретилась с министром обороны Украины Степаном ПолторакомM.

Две стороны обсудили планы США по оказанию помощи в области безопасности и прогресс в сфере оборонной реформы в Украине. Госпожа Купер отметила единство европейских и западных лидеров по осуждению агрессивных действий России в Украине. "Мы видим единство в вопросе поддержки Украины международным сообществом. Лидеры стран ЕС и США четко заявили о том, что РФ должна освободить украинских моряков и вернуть захваченные украинские суда".

Официальная информация важна. Но есть еще более важная закулисная информация.

Согласно источникам в Вашингтоне, Купер имеет задание от Белого Дома и Пентагона обсудить следующее:

– Материально-техническую помощь Пентагона в строительстве военно-морской базы в Бердянске (контролируемый Украиной северный берег Азовского моря); она должна быть сдана в эксплуатацию в апреле 2019 года.

– Количество и класс американских противокорабельных ракет, которые будут размещены на этой базе.

– Количество и класс дополнительных плавсредств, в которых нуждается Украина (точнее, ее ВМФ).

– Порядок постоянного дежурства в Черном море кораблей 6-го флота ВМФ США и их взаимодействие с турецкими и украинскими ВМФ.

– Дальнейшая подготовка соглашения о предоставлении Украине статуса особого партнера США вне НАТО.

СМИ в Вашингтоне утверждают, что таким вот образом Трамп, который находится под сильным давлением Мюллера, Конгресса и американского общественного мнения, стремится доказать отсутствие симпатий к Кремлю.

Для Украины здесь мотивы Трампа вторичны. Важны конкретные действия Америки по наращиванию давления на Кремль.

Параллельно Верховная Рада (при явной поддержке США) прекратила действие Договора о дружбе с РФ. Россия – это война, война – это Россия.

В первую неделю после инцидента 25 ноября мои друзья украинцы были настроены крайне пессимистично. "Снова Запад бросил нас на произвол судьбы!"

Ситуация очень существенно изменилась сейчас, к концу второй недели после "инцидента". Да, дело не ограничилось одними заявлениями и "серьезными предупреждениями". В Буэнос-Айресе Путин получил всего-навсего пару пощечин. Если Путин решится на новую серьезную провокацию – в Азовском море, в районе Мариуполя или севернее, то Путину попросту отрежут некоторые "места". Почитали бы вы последние американские газеты!

Словом, Москва сильно проиграла. Операция начатая 25 ноября – "Азовский блицкриг" – с треском провалилась. Расчет был на аннексию Азовского моря и объединение российских "владений" – Лугандона, Азовского моря и Крыма – с последующим захватом украинского берега Азовского моря. США и Канада первыми выступили против. НАТО поддержало. Наконец, и лидеры стран ЕС поддержали Украину. Это стало первым (!) крупным поражением Путина в информационной и дипломатической войне с Украиной.

Украина в итоге стала гораздо сильнее. И впервые Запад полностью поверил Украине, а не России. Еще раз, российский блицкриг провалился.

Александр Немец, «Каспаров»


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