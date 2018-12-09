Пентхаус на крыше: минчане купили мансарду и сделали из нее VIP-жилье 9 9.12.2018, 9:46

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ФОто: onliner.by

Ремонт для семейной пары стоил намного дороже «стен».

Тюнинг недорогого жилья — предприятие, конечно, заманчивое, но мало кто готов на него решиться. Считается, что хороший ремонт должен быть вполовину дешевле квартиры, и минчане скрупулезно следят за соблюдением этой пропорции. Нередко квартиру покупают на все сбережения, и роскошная монолитно-каркасная коробка годами стоит голая и необжитая. А если закладывают вероятность переезда, то даже при наличии средств стараются удешевить ремонт до нескольких тысяч долларов. Но Елена и Александр решили сыграть не по правилам, пишет onliner.by.

ФОто: onliner.by

Что это за «пентхаус» и откуда он взялся в «брежневке»?

В 2014 году в районе станции метро «Пушкинская» начали надстраивать пятиэтажки. Так дом на Мавра, 25, прирос шестым и седьмым этажами, где еще на стадии строительства были раскуплены все двухуровневые мансарды. Интерес к ним был продиктован в первую очередь скромной ценой: метр там стоил $1000—1100, что на пике жилищных цен было совсем недорого. Позже одну из мансард купила семья минчан и сделала из нее элегантный лофт, не жалея денег на ремонт. Получилось действительно впечатляюще.

ФОто: onliner.by

Если углубляться в классификацию, то перед нами лофт гламурный. Как и положено, в интерьере использованы зеркала, карнизы и светильники в стиле барокко. В то же время хватает элементов от «богемного» лофта — это, например, ковры и плитка с этническим орнаментом. Однако, в отличие от традиционных лофтов, квартира находится не в заводском цеху, не в новостройке и даже не в «сталинке», а в мансарде на крыше типовой пятиэтажки в полутора километрах от станции метро «Пушкинская».

Дом на Мавра, 25, выглядит как новый, особенно на фоне хрущевок, из которых состоит местная застройка. Несведущим людям сложно догадаться, что под свежей бежевой штукатуркой скрывается пятиэтажка 1972 года постройки. В 2014 году крышу панельного дома демонтировали, положили на стены бетонный пояс и построили мансардные этажи: стены — из газосиликата шириной 300 миллиметров, а скаты — из 25 сантиметров утеплителя и огневлагостойкого гипсокартона. На кровле использовали металлочерепицу. Получилось тепло и комфортно. По крайней мере, жители мансардных квартир на климатические условия не жалуются.

Чистый отремонтированный подъезд тоже мог бы сойти за подъезд новостройки, если б не одно «но»: в семиэтажном доме нет лифта. Поэтому подниматься в пентхаус приходится пешком.

Ремонт стоил дороже «стен», но это не случайность

Хозяева лофта — Елена и Александр — люди яркие, под стать своей квартире. Они не скрывают тот факт, что стены стоили дешевле ремонта, и не видят в этом ничего предосудительного.

— Кто-то скажет: зачем в хрущевку «закатывать» такие деньги? Но мы четко понимали, чего хотим, и выбрали эту квартиру осознанно, — говорит Елена. — Во-первых, мы не хотели в спальный район. А здесь близко к центру, тихо, и из предложений по двухуровневым квартирам это был оптимальный вариант по соотношению цены, места и качества. Кроме того, в отличие от соседей, мы живем в новостройке: шестой и седьмой этажи возводились в 2014—2015 годах. Они хорошо утеплены. Несущая стена — только та, которая держит конек крыши и расположена между квартирами. Ее толщина — 50 сантиметров. Шумоизоляция от соседей прекрасная. Перекрытие пола многослойное: балки, минеральная вата, деревянный каркас и гипсокартон. Внутриквартирные стены можно было сносить и возводить как душе угодно. Потолки были как в «сталинке»: под ними можно было зашить все коммуникации, всю проводку и все равно чувствовать себя свободно. Из окна открывается вид на город, а не на окна соседней новостройки.

ФОто: onliner.by

— Мы бы в любом случае сделали такой ремонт — как хотим, без оглядки на цену. До этой квартиры мы тоже жили в хрущевке, на Кальварийской, — продолжает Елена. — Она досталась нам от родителей, десять лет мы прожили в ней без ремонта, а потом навели красоту: совместили кухню с гостиной, из маленького прохода сделали гардеробную, белый глянец с зеркалами — теперь и не скажешь, что это хрущевка. Саша в те времена занимался мебелью, поэтому там мы все делали своими руками.

ФОто: onliner.by

Позже муж понял, что на изготовлении мебели много не заработаешь, и подался в бизнес. А я в свое время окончила журфак, но всегда работала в продажах. У нас подрастал сын, ему нужна была своя комната, и мы решили расширяться. Очень хотели двухуровневую квартиру, и мансарда на Мавра была безупречна по соотношению цены и качества. Да, ремонт стоил дороже квартиры, но не намного. Примерно то на то и вышло. Просто квартира получилась недорогая.

Ремонт длился год, потому что здесь было много работ «под заказ», и за это время нам снова захотелось расширяться. Мы выставили эту квартиру на продажу: может быть, замахнемся на бо́льшую площадь и поближе к центру. Но наши вкусы ничуть не поменялись: мы по-прежнему хотим двухуровневую квартиру. Рассматриваем последние этажи «сталинок» с возможностью приватизации чердака.

ФОто: onliner.by

Как из мансарды площадью 77 «квадратов» получился трехкомнатный лофт с двумя санузлами

Эта история доказывает, что дизайн способен творить чудеса. Иначе как в 77-метровой мансарде поместились две спальни, кухня-гостиная, способная принять пять человек, два санузла, несколько гардеробных и лестница между этажами?

— Ремонт сделан по проекту дизайнерской студии, — говорит Александр. — Дизайнеры не только подготовили три альбома с проектом, эскизом и всей документацией, но и сопроводили проект от начала до конца, согласовывая с нами детали.

— Я сразу сказала дизайнерам, что у нас будут вандальские условия эксплуатации: собаки, кошки, дети, каблуки, — говорит Елена. — Поэтому все использованные материалы сверхпрочные, с железной выдержкой. Мы понимали, что не будем сдувать с ремонта пылинки.

Не все, что нарисовали дизайнеры, было для нас по средствам. Все равно приходилось что-то заменять без отступления от концепции. Но когда я показала разницу между дизайн-проектом и фотографиями воплощения агентам по недвижимости, у них был вопрос: где что? Здесь только пару моментов отступает от дизайн-концепции. Например, в качестве дивана нам предложили кожаный «Честер», но он был слишком большой и холодный. А на месте журнального столика нарисовали огромный сундук. На картинках он смотрелся, конечно, прекрасно, но как на лоджию выходить? Мы решили это переиграть. Датский диван из «б/уржуазных ценностей», по-моему, вписался прекрасно.

Сложнее всего было найти подрядчика для изготовления лестницы. Дизайнеры нарисовали — да, красиво. Но как это воплотить? Эта штука сварная, варить нужно было прямо в квартире. Многие мастера отказывались браться. А чем ее заменишь? Есть небольшие винтовые лестницы, от которых мы сразу отказались, потому что они неудобные. Есть дешевые варианты: деревянные, из сосны. От них мы тоже сразу отказались, потому что они не вписывались в интерьер. Наконец нашли ребят из Мозыря. Они приехали, посмотрели и сразу поняли, что работа будет непростая. В Минске, если кто-то и брался, цена была порядка $7000. Мозырские ребята взяли $2700.

ФОто: onliner.by

Хозяева не любят раздвижные шкафы-купе, поэтому стенные шкафы и гардеробные замаскированы под отделку квартиры. Дуб сонома довольно эффектно сочетается с венецианской штукатуркой, окрашенной в цвет черненого серебра. В кухне установлены импортная бытовая техника Мaunfeld, блюмовская фурнитура, доводчики, измельчитель пищевых отходов, а также цельная столешница из искусственного камня.

ФОто: onliner.by

— Площадь кухни по техпаспорту заявлена 5 метров. Мы поражены, как здесь разместилось все, что было нужно, включая духовку и посудомоечную машину. Шкафы до сих пор не заполнены! В то же время есть барная стойка, за которой можно пообедать, диван, где можно принять гостей, и много мест для хранения.

ФОто: onliner.by

Спальня хозяев находится на нижнем уровне, и здесь стиль лофт достигает апофеоза: этому способствуют темно-серый потолок и мансардные окна, а лампы Эдисона, свисающие с потолка на длинных проводах, и кровать с объемной спинкой, простеганной в технике «капитоне», добавляют богемности и уюта.

ФОто: onliner.by

— Нам не хотелось ни шкафов, ни тумбочек, ни комодов. Все вещи мы прячем в гардеробную. А кровать под заказ, конечно, везли.

Второй этаж полностью отдан 12-летнему сыну. Там расположены его комната, гардеробная и санузел.

ФОто: onliner.by

— Сын отнесся к переезду с восторгом: это же дети, они мечтают о домике на дереве. Мы как раз и расширяться решили потому, что он подрастал, ему нужна была своя комната. Сейчас у него целый этаж! Он может пригласить друзей, играть и общаться — мы даже не слышим, что там происходит.

ФОто: onliner.by

Инженерная начинка

Лофт обошелся без «умных» климатических систем и контроля доступа, но в нем хватает мелочей, призванных сделать жизнь более комфортной. Например, в каждой комнате больше десяти светильников, и все они оборудованы несколькими проходными выключателями, каждый из которых может управлять всеми группами освещения.

Во всей квартире, включая лоджию, уложен теплый пол. Стандартные батареи демонтировали, установив регулируемые конвекторные радиаторы, которые спрятаны ниже пола. Благодаря этому дизайнеры не только сэкономили пространство, но и сократили жильцам коммунальные расходы — в зимний период за «трешку» выходит 44 рубля.

ФОто: onliner.by

За счет конвекторов освободились ниши за батареями, из-за которых некоторые дольщики мансарды судились с застройщиком. Напомним, строительная компания, которая возводила мансарду на Мавра, 25, выставил жильцам счет на $6700 за ниши, которые не были предусмотрены проектом. Использовать это пространство хоть под какие-то нужды жильцы не могли: ниши были заслонены радиаторами отопления, из-за которых в них не могла проникнуть даже швабра. Поэтому при продаже квартиры эти ниши не учитывались в площади по СНБ. Тем не менее радиаторы убраны, ниши стали доступны, и из них вышли неплохие места для хранения. Елена и Александр планируют оборудовать это пространство ящиками глубокого выдвижения, чтобы ни один квадратный метр «трешки» не простаивал без дела.