Сказки волковысского леса 5 9.12.2018, 9:59

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Опять шумят о продаже цементного завода.

Власти снова «подтверждают», что ведут некие секретные переговоры по продаже одного из цементных заводов. Отделяем зерна от плевел в мутной воде разговоров о приватизации, пишут banki24.by.

Не успела запылиться в архивах информация о включении завода в поселке Красносельском в холдинг «Белорусской цементной компании», как чиновники вновь подняли древнюю тему о приватизации предприятия.

Напомним, вялое обсуждение условий продажи цементного завода в Волковысском районе идет без малого полтора десятка лет. На заре 2000-х гг. к предприятию присматривались те же люди, что и сейчас.

Ирландские инвесторы даже предлагали выкупить контрольный пакет, чему активно сопротивляются в наши дни.

Изменение подходов европейцев неудивительно. Тогда завод в Красносельском еще не прошел через горнило модернизации и не успел накопить огромные долги по кредитам.

В 2016 году Минфин Беларуси «либерализовал» законодательство о корпоративной отчетности хозяйственных обществ и эмитентов облигаций. По этой причине завод обнародует только годовые финансовые отчеты. Большего от него не требуют.

Возможно, какие-то урывки квартальной отчетности публикуются на cementby.com, но отыскать таковые редакции не удалось. Тем более, что антивирус при посещении этой странички постоянно жаловался на «вредоносное» содержимое сайта. Впрочем, и отчетности за 2017 год достаточно, чтобы сделать важные выводы о продаваемости ОАО «Красносельскстройматериалы».

В прошлом году завод продавал продукцию себе в убыток — за 12 месяцев цементники затратили на производство и сбыт цемента на 8,5 млн BYN больше, чем выручили от его продажи. Что касается конечного финансового результата, то завод в Волковысском районе терпит чистые убытки с 2014 года. Отдельно за 2017 год чистый убыток составил 116,8 млн BYN, весь нераспределенный убыток — 173,2 млн BYN. Не улучшилось ситуация с убытками и в 2018 году. В конце ноября президент Беларуси сообщил, что «суммарные убытки трех цементных заводов по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза и составили 220 млн BYN».

По оценке banki24.by, глубоко убыточным было и ОАО «Красносельскстройматериалы». Также глава государства отметил, что общая задолженность цементников по кредитам и займам превышает 1 млрд USD. На 1 января волковысский завод был должен только по долгосрочным обязательствам 103,4 млн BYN. Его коллеги по отрасли были нагружены длинными кредитами еще пуще: Белорусский цементный завод — на 214,6 млн BYN, Кричевцементношифер — на 185,2 млн BYN. К началу 2018 года чистые активы Красносельскстройматериалов составляли 218,4 млн BYN. По курсу на отчетную дату это было эквивалентно 110,7 млн USD, хотя правительство хотело получить за предприятие не менее 200 млн USD.

Государство оказывает цементникам значительную господдержку. 7 июня 2018 года был принят указ № 226 «Об открытии специальных счетов». Цементникам в обход ареста счетов разрешалось открывать спецсчета для аккумуляции выручки по оплате китайских кредитов на модернизацию. Ранее подобные документы принимались для проведения расчетов проблемных предприятий сельского хозяйства.

Есть и непубличные финансовые вливания. В 2017 году цементные заводы получили лишь по одному из распоряжений президента около 279 млн BYN. Красносельские цементники неважно платят по кредитам белорусских банков. Один Беларусбанк уже несколько раз за 2018 год переносил сроки уплаты и понижал ставки процентов по кредитам завода на десятки миллионов рублей. И наконец, а где явно выраженный интерес самого CRH?

На сайте crh.com поисковики находят лишь одно упоминание Беларуси. Да и то не в тексте, а на карте Европы в отчете ирландцев. CRH в 1990-х гг. выкупил цементные активы в Польше и Украине. Ирландцам явно не «горит» приобретение еще одного завода в регионе. Иначе мы бы уже давно слышали о новых громких покупках западного концерна в Восточной Европе.