Протесты «желтых жилетов» во Франции: сильные кадры 3 9.12.2018, 10:08

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Фото: reuters

Произошли столкновения между митингующими и полицией.

Уже месяц каждые выходные во Франции проходят акции протеста, перерастающие в столкновения с полицией. Изначально требования протестующих сводились к отмене планов резкого увеличения тарифов на бензин и дизельное топливо, однако отказ властей от реформы не успокоил недовольных, сообщает ВВС.

Фото: AFP

Фото: AFP

Название "Желтые жилеты" дано движению из-за используемых его участниками светоотражающих жилетов, которые во Франции должен иметь в машине любой водитель. Он обязан надевать этот жилет, выходя из машины в случае аварийной остановки.

Фото: AFP

В воскресенье около 5 тысяч протестующих собрались на Елисейских полях, где пытались устроить марш протеста. Участников марша остановили полицейские кордоны. В итоге, как и в прошлые выходные, акция переросла в столкновения с полицией.

Фото: AFP

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Демонстранты же пытались кидать шашки со слезоточивым газом обратно в полицейских.

Фото: AFP

Полицейские вынуждены были также принять участие в этом своебразном "футболе".

Фото: AFP

Фото: AFP

Демонстранты выдвигают уже больше 40 требований в адрес правительства. Среди них - повышение минимальной заработной платы и пенсий, изменения налоговой системы и снижение пенсионного возраста.

Фото: AFP

В Париже задержаны уже сотни протестующих. На улицах стоят бронированные машины, готовые к сносу баррикад. Однако баррикады все же появились.

Фото: AFP

Некоторые участники столкновений начали поджигать автомобили.

Фото: AFP

Помимо мирных участников, к демонстрации примкнули представители крайне правых и крайне левых группировок, утверждают французские власти.

Однако в разговоре с журналистами многие протестующие подчеркивали, что по большей части на акцию пришли "обычные люди".

Фото: AFP

Фото: AFP

Например, на этом плакате написано: "Макрон, мы здесь ради наших детей, уйди в отставку".

Фото: AFP

Еще один протестущий несет плакат с надписью: "Макрон, накорми свой народ".