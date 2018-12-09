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«Настоящие тунеядцы прячутся в мраморных дворцах»

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  • 9.12.2018, 10:18
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Как отменить незаконный декрет.

С 1 декабря в Беларуси начала действовать база «тунеядцев». В связи с этим министр труда и Ирина Костевич заявила, что в списки попали 500 тысяч человек. С 1 января им начнут начислять 100%-ю оплату за коммуналку.

Что делать в этой ситуации семьям с детьми, которые объективно не могут устроиться на работу в Беларуси?

На вопросы Charter97.oprg отвечает активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», мать двоих детей Полина Шарендо-Панасюк.

- Вы и ваш муж – достаточно известные активисты оппозиции. Скажите, реально ли сейчас устроиться на работу в Бресте активисту с «засвеченной» фамилией?

- Не только сейчас – мы уже 10 лет не может устроиться ни на какую работу в Бресте. Имея высшее образование, я не могу устроиться ни в школу, ни даже в детский сад. Раньше я вынуждена была заниматься мелкими подработками у индивидуальных предпринимателей. Но ИП один за другим закрывались – и я вновь и вновь оставалась без работы.

Аналогичная ситуация у моего мужа, координатора Белорусского Национального Конгресса и активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо. Утром его с радостью принимают на работу – а в обед уже звонят и говорят: «Извините, вы сами все понимаете, мы вас взять не можем».

И такая ситуация в нашей семье длится годами. Мы – настоящие безработные с «волчьим билетом» от государства.

- А есть ли вообще свободные вакансии с достойной оплатой в Бресте?

- Областные центры на Западе Беларуси – Брест и Гродно – еще как-то выживали за счет поездок за границу.

Ситуация же с экономикой, особенно в районных центрах, сейчас катастрофическая. Предприятия, оставшиеся со времен СССР, сейчас лежат в руинах. В Бресте еще пару лет назад держались предприятия, которые паразитировали на дешевом сырье из России или, наоборот, штамповали продукцию для продажи на российском рынке.

Но в последние два года ситуация кардинально поменялась: Россия закрыла свой рынок для этих товаров.

Единственное, что еще держится – это продуктовая отрасль: «Савушкин продукт» и «Санта». Но эти два предприятия не обеспечат потребности 350-тысячного города в работе. Даже без «волчьего билета» люди сидят без работы годами в конце концов уезжают за границу. Но по новому декрету и они попадают в списки «тунеядцев».

Если придется оплачивать 100% коммуналки – реально ли это для обычной белорусской семьи с двумя детьми? Останется ли что-либо для детей?

Абсолютно нереально. Без помощи родственников на жизнь не останется ничего. Мы, взрослые люди, будем вынуждены просить родителей-пенсионеров, чтобы они нам помогали.

Для 21 века в центре Европы – это абсолютно абсурдная ситуация.

Более того, оплатить повышенную коммуналку нереально даже для людей которые имеют работу в Бресте. Например, мы живем в арендном доме. И всякий раз, когда приходит время оплачивать коммуналку, вывешиваются списки должников. Десятки квартир имеют многомесячные задолженности перед ЖКХ. И это – нормальные работающие семьи, а не какие-то алкоголики. Люди не платят коммуналку только потому, что не могут выкроить на нее из зарплаты.

Соотношение зарплаты и сумм в жировках у нас несоизмеримы с европейскими стандартами. В той же Польше при реальной минимальной оплате труда в две тысячи злотых коммуналка составляет 300-400 злотых. У нас же эта пропорция такая, что семье потом не останется денег, чтобы кормить детей.

Во всем мире принимаются программы по поддержке семей с детьми и только у нас получается, что государство и «главнокомандующий» забирают у детей последнее. Это даже не обобщение, это факт.

Лукашенко и его люди, имея за плечами «жирные годы» с высокими ценами на российскую нефть, которую они перерабатывали и продавали под видом «разбавителей», сами обогатились, а страну довели до ручки. Зарплаты в Беларуси сейчас, как в Африке, а цены – как в Америке.

Настоящие тунеядцы и трутни – это те, кто дорвались 25 лет назад до власти и сидят до сих пор на нашей шее. За это время они стали настолько наглыми и бездарными, что дальше такую карикатуру на власть терпеть уже невозможно.

У нас в Бресте совсем недавно были построены и скоро будут переданы чиновникам шикарные дворцы – с десяток этажей. Это прокуратура, налоговая и «дворец правосудия». Это шикарные мраморные постройки стоимостью в миллионы долларов. Только в «дворец правосудия» в Бресте закупают мебель на 300 тысяч долларов – такой себе пир во время чумы.

Вот в этих мраморных дворцах и прячутся настоящие тунеядцы. А в то же время семьи с детьми не могут купить сладостей на новогодние праздники. И на фоне этого строятся сияющие здания для чиновников.

- Какие, по вашему мнению, цели преследуют авторы декрета о «тунеядцах»?

- В первую очередь, это делается ради перекладывания ответственности. Власти развалили в стране все и вся, а виноватыми в кризисе хотят сделать «незанятых в экономике».

По мнению власти, безработные должны обеспечивать клану Лукашенко те высокие стандарты жизни, к которым он привык за время 25-летнего паразитирования.

Во-вторых, здесь возможно совпадение стратегических целей российского и зависимого от него белорусского режима. Возможно, они рассчитывают на то, что наиболее активные люди с патриотической позицией – а такие часто попадают под действие декрета – просто уедут из Беларуси.

Власти проводят «зачистку» страны, фактический геноцид против белорусов, в интересах своих хозяев из Москвы. Наверное неслучайно, что похожий закон о «тунеядцах» сейчас принимается по инициативе Путина в России.

- Что делать тем, кому после 1 января из-за включения в базу «тунеядцев» придут новые жировки?

- Бороться.

В первую очередь – не давать о себе никаких сведений. Во-вторых, игнорировать все эти «тунеядские комиссии» и их решения. Они незаконны – так же, как незаконен сам режим Лукашенко. Это уже создает правовую основу для борьбы.

Во-вторых – ничего никому не платить и объединяться для протестных акций. Один в поле не воин, а когда нас много – может всякое произойти. Как говорилось в известной песне времен Оранжевой революции в Украине: «разом нас багато, нас не подолати».

Если будет солидарность, могут повториться массовые акции – такие, как в 2017 году, которые, как мы помним, заставили власти дать «задний ход» и приостановить действие декрета №3. Это единственный путь. Пора дать режиму Лукашенко по рукам.


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