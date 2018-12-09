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Восемь психологических уловок, которые подействуют на кого угодно

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  • 9.12.2018, 10:31
  • 4,677

Успех во многом зависит от умения понимать скрытое.

Ключ к успеху — это вера в себя и свои силы. Об этом написано немало книг и снят каждый второй фильм. Однако реальность такова, что в большинстве случаев одной уверенности недостаточно (а иногда завышенное самомнение и вовсе может сыграть злую шутку). Зато всегда в цене остаются самодисциплина и умение общаться. Увы, мало кто в совершенстве владеет этими навыками с рождения.

В AdMe.ru уверены, что успех всегда идет рука об руку с трудом. А чтобы в некоторых ситуациях было легче добиться своего, воспользуйтесь психологическими уловками из этого списка.

8. Помните правило первого и последнего

От Штирлица мы узнали, что в разговоре лучше всего запоминается последняя фраза. На самом деле спектр действия этого правила намного шире и не ограничивается ситуацией диалога. К примеру, у вас важное собеседование, в котором участвуют и другие претенденты. Выиграйте небольшое преимущество, отправившись на встречу с руководством первым или последним: вас лучше запомнят и с большей вероятностью пригласят на работу. Конечно, при условии, что на встрече вы покажете себя не хуже остальных.

7. Симулируйте

Подражание успешному образу или имитирование качеств, которыми хотите обладать, — весьма эффективный способ присвоить их себе. Это работает по аналогии с плацебо: нужно буквально внушить себе нужную черту — и со временем она действительно приживется. Главное — не забывать упражняться регулярно: если вспоминать об этом трюке раз в месяц, эффекта не будет.

Кстати, принцип от внешнего к внутреннему работает и с эмоциями: чтобы вызвать в себе нужное чувство, начните выполнять действия, которые с этим чувством непосредственно связаны. Это значит, что для улучшения настроения иногда может быть достаточно просто улыбаться.

6. Демонстрируйте искреннюю радость

Конечно, внезапно бросаться в объятия к малознакомым людям не стоит. Однако если вы будете с улыбкой и искренним теплом приветствовать человека, то рано или поздно он ответит вам взаимностью. Трюк в том, что позитивными эмоциями вы формируете у оппонента приятный образ желанного гостя. Чтобы его поддерживать, человек сначала будет улыбаться в ответ, а со временем начнет по-настоящему чувствовать симпатию.

5. Обсуждайте второстепенные вопросы

Представьте: вы предлагаете свою идею на совещании и хотите, чтобы ее приняли. Постарайтесь повести разговор таким образом, чтобы присутствующие начали обсуждать не целесообразность самой идеи, а детали ее реализации. У вас проект по озеленению района? Спросите, какие породы деревьев были бы предпочтительнее. Хотите построить детскую площадку? Начните обсуждать материалы. Таким образом люди будут воспринимать ключевую идею как данность и с большей вероятностью в итоге согласятся с вами.

4. Не откладывайте на потом

Прокрастинация — штука коварная, потому что очень часто «потом» превращается в «никогда». Побороть лень поможет простая хитрость: беритесь за дело, как только вспомните о нем. Фишка в том, что подсознательно мы всегда стремимся довести что-либо до финала. Проявите волевое усилие вначале и потом скажете себе спасибо: даже если задача не выполнена до конца, вы сделаете хоть что-то, а это лучше, чем вообще ничего.

3. Мотивируйте правильно

Согласно теории психолога Фредерика Герцберга (Frederick Herzberg), недовольство и удовлетворение работой формируют совершенно разные факторы. Комфортные условия, приятный микроклимат и наличие медстраховки, конечно, сделают сотрудника более лояльным, но не будут мотивировать в достаточной степени. Если вы хотите увеличить эффективность внутри коллектива, одного повышения зарплаты будет мало: подмечайте успехи коллег, создавайте возможности для профессионального роста и всячески подогревайте их интерес к работе.

2. Используйте приманки

Этот трюк особенно любят маркетологи, однако и в жизни он часто помогает получить желаемое. В искусстве продаж приманкой становится наименее выгодная цена. Например, перед вами выбор: маленькая порция кофе за 100 руб. и чуть больше — за 150 руб. Разница между ними небольшая, поэтому многие склонны отдать предпочтение тому, что дешевле. Но если предложить третий вариант — вдвое больше первого, но за 175 руб., а не за 200, то картина меняется: наивысшая цена будет казаться оптимальной и вы охотнее расстанетесь с большей суммой. Помните об этом приеме, когда просите кого-то об услуге или продвигаете свою идею на совещании.

1. Не спешите с выводами

Быстро занимать чью-то сторону в конфликтной ситуации — не лучшее решение. Проявите сдержанность и взвешенность, держите нейтралитет и вдумчиво оцените аргументы обеих сторон. Таким образом вы продемонстрируете способность к беспристрастному анализу, а значит, у людей будет больше причин вам доверять.


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