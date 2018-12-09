Правозащитник: Милиционер должен быть наказан 12 9.12.2018, 10:45

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Фото: svaboda.org

В Беларуси участились случаи милицейского произвола.

Человеку заламывают руки, надевают наручники и вешают на крюк, ломают нос и оскорбляют. Так действуют не грабители или воры, а правоохранители, задерживая молодого мужчину. Эта история, как и истории других белорусов, стала основой для медиапроектов правозащитного центра «Весна» #БезПраваНаРасправу, который помогает вскрывать случаи милицейского насилия, сообщает «Белсат».

Милицейское насилие – тема, которую нельзя замалчивать, уверен юрист правозащитного центра «Вясна» Павел Сапелко. Именно поэтому правозащитники решили предложить людям, пострадавшим от милицейского насилия, максимально громко заявить о своих проблемах.

«Мы заметили, что когда люди видят или читают истории насилия в отношении других, то сами потом говорят: «Со мной было то же самое», – объясняет Павел Сапелко.

К сожалению, советский лозунг «моя милиция меня бережет» в Беларуси часто напоминает нелепую шутку. Поэтому некоторые люди, которые столкнулись с несправедливым обращением со стороны представителей МВД, боятся открыто рассказывать, что случилось с ними.

Каждая история, описанная в проекте #БезПраваНаРасправу, достаточно типична. На нарушения наших прав мы даже не обращаем внимания.

«Многие из нас даже не понимают, когда против нас применяется насилие. Затянули наручники. Но, кажется, имеют право так делать. Но если эти наручники надевают на девушку, которая не склонна к бегству и вообще задержана, чтобы составить протокол в административному делу, – это жестокость», – рассказывает Павел Сапелко.