Отключение России от SWIFT - всего лишь вопрос времени 1 Александр Кушнарь

9.12.2018, 10:51

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Санкционные механизмы США и ЕС работают как швейцарские часы.

Тот, кто говорит о неопределенной реакции западных стран на беспрецедентную агрессию России в Черном море, просто забывает о том, как работает политическая машина США и ЕС. Пора уже привыкнуть, что евроатлантика — это не славянский бардак, а четко отлаженные механизмы. Скорость их работы действительно не столь высока, как хотелось бы пользователям фейсбука, и порой даже заслуживает критики. Зато, будучи однажды запущенными, эти механизмы работают как швейцарские часы. Отсюда и доверие к ним.

Учитывая это, нужно принимать во внимание следующие факты:

1. Америка и Европа отнюдь не столь "россиецентричны", как порой кажется. Для них Россия — это нефтяная диктатура на периферии, о которой вспоминают только в момент катастроф, да и то лишь в случаях прямых угроз.

2. Западная бюрократия — это сроки, сроки и еще раз сроки. Это не один и два дня. Это многочисленные согласования, сопровождающиеся предупреждениями — вроде тех, что сделал сегодня Волкер, когда говорил о возможности закрытия европейских портов и SWIFT для России.

3. Имейте в виду языковой барьер, порождающий отчуждение между миром латиницы и миром кириллицы. Не спрашивайте потом, почему до Вашингтона и Брюсселя так трудно достучаться — даже с хорошим английским.

4. За четыре года Запад проделал большой путь от игнорирования российской проблемы до институциональных попыток ее купирования. Историки смотрят на такие временные отрезки как погрешность (вспомните ваше отношение к периодам "до нашей эры"). Для отдельных людей четыре года — этот порой десятая часть их сознательной жизни. Человек слишком смертен и быстротечен, чтобы по достоинству оценивать маневры эпохи.

Ясное дело, что нам, погруженным в проблемы российской агрессии, кажется удивительным, что американцы и европейцы не отправили флотилию в Азов в день захвата украинских моряков. Однако в Вашингтоне и Брюсселе видят всего лишь очередной фрагмент большого пазла — хоть и очень важный фрагмент. То, что Волкеру делегировали столь угрожающие заявления, говорит о серьезном настрое в вашингтонских кругах. Конгресс в старом составе завершит свою работу к концу года. В январе-феврале новый парламентский состав начнет рассматривать санкционные проекты против России. Можно предположить, что после агрессии РФ в Черном море запрет на сделки с российским госдолгом и прочие жесткие меры, о которых раньше говорили только как о гипотетических, практически обеспечены.

Александр Кушнарь, «Фейсбук»