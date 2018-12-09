На войне с Майдана: впечатляющая история бойца ВСУ с позывным «Студент» 1 9.12.2018, 11:23

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Фото: apostrophe.ua

Боец рассказал, как воюет за свою дочь и украинских детей.

В сети рассказали историю украинского военнослужащего, который воюет против террористов на Донбассе с начала войны, а также принимал активное участие в Революции достоинства.

Об этом говорится на странице пресс-службы ООС в Facebook, сообщает apostrophe.ua.

Денис, с позывным "Студент", главный сержант роты, в составе Объединенных сил удерживает наши оборонительные позиции на Донецком направлении. Родился и вырос в Херсоне. Профессионально занимался боксом. Будущее мечтал связать с морем, поэтому учился в морской академии.

"Я на войне со времен Майдана в Киеве. Тогда был еще студентом второго курса. С Майдана меня так и зовут - студент. Сначала волонтерили с друзьями. Так же, вместе с друзьями, пошли добровольцами на восток бить врага. Контракт с Вооруженными Силами Украины я подписал в 2016 году. Очень сильно люблю свою маленькую дочь, которой ещё нет годика. Я здесь воюю за нее, за других детей Украины, за наши семьи, за спокойствие и мир в наших домах от Луганска до Ужгорода и от Чернигова в Крым", - рассказывает боец.