Гордость Шотландии: 10 фактов о самой дорогой бутылке виске в мире
9.12.2018, 11:44

Солодовый дистиллят был помещен в бочку для созревания еще в 1926 году.

В Лондоне на аукционе Christie’s за рекордные $1,5 млн с молотка ушла самая дорогая бутылка виски в мире - шотландский односолодовый виски с 60-летней выдержкой The Macallan 1926.

Журнал Новое Время рассказывает о раритетном лоте в своей инфографике.

1. The Macallan 1926 – самый древний напиток линейки Fine And Rare, содержащей редчайшие виды виски XX столетия под брендом The Macallan.

2. Солодовый дистиллят был помещен в бочку для созревания в 1926-м. В том же году был впервые совершен телефонный звонок между Лондоном и Нью-Йорком, родилась королева Великобритании Елизавета II и была успешно испытана первая в мире ракета на жидком топливе.

3. Для созревания виски использовалась дубовая бочка из-под хереса.

4. Виски разлили по бутылкам в 1986 году после 60 лет созревания.

5. Напиток 1926 года разлит в уникальную бутылку, расписанную ирландским художником Майклом Диллоном. Всего было разлито 40 бутылок виски The Macallan 1926, и только одна из них расписана Диллоном.

6. На бутылке художник изобразил здание вискарни The Macallan, построенное в 1700 году. Оно существует и сегодня.

7. Бутылка помещена в подарочный деревянный кейс с сертификатом подлинности от The Macallan.

8. Цвет виски - темный янтарь с бликами красного дерева.

9. Аромат виски составляют запахи спелых сухофруктов (изюма, фиников и чернослива), сладких ирисок и древесные нотки (гвоздичное дерево).

10. Во вкусе виски выражены тона смолянистого дерева, сухофруктов и ирисок.