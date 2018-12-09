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Активистка из Кобрина: У людей буквально загорелись глаза

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  • 9.12.2018, 11:58
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Как жители городка поняли, что они сами могут решать проблемы.

Эту историю на недавнем Форуме регионального развития в Бресте рассказала председатель Кобринского клуба деловых женщин «Бона» Алла Сапежинская, сообщает «Солидарность».

— Я депутат местного сельского совета. О насущных проблемах сельчан я знаю изнутри, так как они ко мне все время обращаются, говорят о наболевшем. Люди в деревне также хотят достойные условия — хорошие дороги, игровые площадки для своих детей, нормальные магазины и т.д.

Фото: gazetaby.com

В прошлом году жители расположенного недалеко от Кобрина поселка Птицефабрика провели собрание, на котором подняли вопрос о том, где играть их детям.

— Там в основном молодые семьи живут. И дети их в частном секторе играли прямо на дороге, так как детской площадки у них не было. Люди лет пять или шесть обращались в сельсовет, просили эту площадку, но им отвечали, что денег нет.

Алла Сапежинская от клуба «Бона» обратилась в Фонд имени Льва Сапеги. Их инициатива, которая определила название «Остров детства», получила грант в рамках европейского конкурса местных инициатив.

Фото: gazetaby.com

— Благодаря этому мы смогли закупить только оборудование. Все остальное жители поселка должны были делать сами. Под будущую площадку выделили пустое поле. Мы собрали заинтересованных лиц: представителей местных и городских властей, отдела по строительству, нашей общественной организации и волонтеров — неравнодушных людей.

«Люди забросили огороды»

В тот момент местные жители отнеслись к инициативе с большим недоверием: «Мол, да как мы все это? Да у нас ничего не получится!» Но вскоре настроения изменились:

— Когда будущую площадку оградили забором от дороги, когда туда стали завозить оборудование, качели, у людей буквально загорелись глаза. Люди потянулись на площадку, волонтеров становилось все больше. Шли целыми семьями — с детьми, бабушками и дедушками. Люди забросили свои огороды, свою картошку. Они все были на площадке. Сработала мотивация. Если не я, то кто? Почему мой сосед там, а я сижу дома?

По словам Аллы Сапежинской, взявшись за общее дело, жители поселка поняли: от них также что-то зависит, они могут решать свои проблемы — не быть иждивенцами, не жаловаться, а сделать ту же площадку своими руками.

Фото: gazetaby.com

Закупленное благодаря гранту оборудование было предназначено для маленьких детей. Но на площадку стали приходить подростки, которые стали говорить: «Мы тоже хотим здесь заниматься, у нас ничего нет».

И тогда местные жители собрали деньги, купили все необходимое и сами сделали подростковую площадку.

— Люди принесли свои инструменты, кто-то пригнал бетономешалку, трактор. Соседи через дорогу помогали подключать электричество, чтобы все это могло работать.

Делалось все очень аккуратно, тщательно, как для себя.

Алла Сапежинская подчеркнула характерный момент: теперь люди совсем по-другому воспринимают плоды своего собственного совместного труда. И это совсем не тот случай, когда общее воспринимается как ничье.

— И взрослые, и дети стали следить за порядком на площадке.

Кроме того, жители Птицефабрики сдружились, начали совместно отмечать праздники, думать над тем, как сделать жизнь в поселке лучше.

От песочницы до футбольного поля и концертной сцены

Детскую площадку в пригороде Кобрина видно с высоты

— Эта инициатива вышла в итоге гораздо шире, чем мы могли изначально предложить. Людей было уже не остановить. Они стали думать: а что еще можно придумать на этой площадке?

А дальше взрослые решили подумать и о себе. Чтобы веселее было следить за играющими детьми. Так на площадке появились тренажеры, поля для футбола и волейбола, полосу препятствий. А чтобы закрепить название инициативы, жители поселка построили деревянный корабль, ставший одним из самых популярных у детворы объектов. Построили, как тут уже стало традицией, толокой и на общие деньги.

Фото: zviazda.by

Площадку торжественно открыли в конце июня 2017-го. Были на открытии и представители властей, спонсоры из числа местного бизнеса и хозяйств.

На этом жители поселка не остановились — расчистили заболоченный участок и устроили на этом месте пруд с рыбой. В ближайшее время они планируют построить рядом с игровой площадкой концертную сцену для проведения местных праздников.

Так из детской песочницы выросло новое сплоченное сообщество.


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