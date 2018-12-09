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Скандал: Врач и молодая мама поругались на вызове

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  • 9.12.2018, 12:13
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Конфликт произошел в белорусском областном центре.

По вызову к температурящему младенцу приехала врач-интерн. Между ней и молодой мамой отношения не завязались сразу. Они поспорили по поводу мытья рук, снятой одежды и обуви. В итоге мама и бабушка ребенка запретили врачу осматривать малыша, сообщает onliner.by.

— Я, как интерн прежде всего, еще только делаю первые шаги в медицине, боясь прослушать пневмонию, недосмотреть тонзиллит, но никак не хочу выслушивать то, что приходится выслушивать, — написала Анна и предоставила аудиозапись разговора во время посещения квартиры, где ее ждали для помощи младенцу с температурой. — На записи нет начала. Дело было так: сначала мне указали на дверь ванной комнаты, мол, руки помойте. Потом дали пакеты на обувь. И уже после допустили к ребенку. Дальше не угодил мой пуховик. По итогу я осталась стоять без обуви и без пуховика. Но на этом дело не закончилось: верхняя одежда оказалась не там, где должна была быть (на минуточку, я и не гость!). И тут был вынесен вердикт: я не врач и ребенка мне к осмотру не предоставят.

Ниже запись. На ней слышно, как молодая мама на нервах от больного ребенка ссорится с интерном. В какой-то момент в разговор встревает бабушка: «Я думаю, не стоит ей давать ребенка, не стоит».

На этом эпизод лечения заканчивается окончательно.

Журналисты связались с Анной, чтобы выяснить, что случилось, кто прав и что вообще говорят инструкции.

— Когда врач заходит в квартиру — он не должен снимать обувь. Это есть в нашей инструкции. Нас так учат. Когда я была студенткой на 6-м курсе — каждый раз снимала обувь. Но когда 20 вызовов в день... Это и время. И в конце концов, нашим замкам на сапогах придет конец. Чаще всего люди дают нам бахилы, пакеты, загибают ковры — и просят не раздеваться. Ну а мы и не пачкаем же специально ничего.

По поводу рук. Да, мы должны вымыть руки. В этот раз я так и сделала. Но сказать, что так получается всегда, — лицемерие. На фоне того, что у нас один блокнот, одна ручка, один фонендоскоп, чистые руки — это видимость безопасности.

Я виновата в том, что не сняла куртку, а только расстегнула. Уже в комнате сняла ее, повесив на стул, но маму с бабушкой было уже не остановить.

— Чем все закончилось?

— Я позвонила в поликлинику (на записи это с десяток секунд паузы), рассказала о ситуации. Позже они прислали другого интерна — ту девушку, которая им понравилась.

— Насколько правы мама и бабушка, когда говорят, что вам надо сначала доучиться, а потом ходить к пациентам?

— Я окончила университет и доучилась. Но формально я еще не врач, это правда. Мы не должны ходить одни — только сопровождать врачей. Просто их не хватает в поликлинике, поэтому за помощью обращаются к нам. Кого-то из интернов даже устраивают на полставки, кого-то просто просят. Я как интерн числюсь в больнице, получаю там зарплату (около 400 рублей) за дежурства ночные и работу в вечернее время. А за визиты домой никто не платит.

— От этой обязанности можно отказаться?

— Почти нет. Потому что тогда вам расскажут, что надо помогать, что доктор — профессия коллегиальная и все прочее.


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