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Главная интрига на выборах в Армении

  • 9.12.2018, 12:18
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Кто займет второе и третье место?

Редактор «Белсата» Сергей Пелеса, который находится сейчас в Армении, рассказал о том, чем живет сегодня страна и за кого проголосуют армяне на внеочередных парламентских выборов, которые пройдут в воскресенье.

«Главная интрига на этих выборах – кто займет второе и третье места. В Армении очень специфическая избирательная система. Она не позволяет одной партии забрать все места. Если блок Пашинян наберет даже 99 % голосов, они не смогут занять 99 % мест. По армянской конституции, в парламенте должно быть 30 % оппозиции. Скорее всего, второе место займет «Процветающая Армения» мультимиллионера Гарика Царукяна, а третье – скорее всего, одна из новых партий – молодые социал-демократы из «Решения гражданина» или радикалы из «Сасна Црер».


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