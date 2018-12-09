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Геннадий Федынич: Права человека продекларированы, но за них всегда нужно бороться

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  • 9.12.2018, 12:26
Геннадий Федынич

Особенно это касается тех, кто попал в «базу тунеядцев» в Беларуси.

10 декабря празднуется Всемирный день прав человека. В этом году эта дата знаменательна еще тем, что ровно 70 лет назад был принят один из самых важных документов по правам человека — Всеобщая декларация прав человека. Она пронизана духом борьбы с дискриминацией, убеждением, что все люди равны и имеют равные права, сообщает spring96.org.

Геннадий Федынич, лидер независимого профсоюза РЭП, в этом году был осужден к 4 годам «домашней химии», как многие отмечают, за свою активную профсоюзную деятельность. Но до сих пор он активно продолжает помогать защищать людям свои трудовые права. Совместно с Игорем Комликом он выдвинут на номинацию "правозащитник года" в Национальной премии белорусских правозащитников, которая состоится 10 декабря. Отмечая актуальность статьи 23 Декларации, Геннадий Федынич подчеркивает:

"Всеобщая декларация прав человека была принята 70 лет назад, но и сейчас много статей являются актуальными особенно для Беларуси.

Что касается статьи 23 Декларации, то там указано, что каждый человек именно имеет право на труд, а не обязанность, как это трактуют белорусские власти. Об этом говорит и Конституция Республики Беларусь. По-своему объясняет государство и "защиту от безработицы". К сожалению, в Беларуси это видится в том, чтобы трудоустроить всех куда-нибудь и как-нибудь. При этом, не думая о том, каким будет размер зарплаты и жизненный уровень своих граждан.

Мы знаем много фактов, когда люди за одинаковую работу получают разные деньги. В первую очередь, потому что эти люди имеют свой взгляд на то, что происходит на предприятии, и на то, что происходит в стране. За это они получают меньшую зарплату.

Сегодня эта Декларация должна быть у каждого чиновника, особенно в этих "комиссиях по тунеядцем". Пусть почитают и наконец поймут, что их действия не соответствуют сущности права. Всеобщая декларация прав человека для Беларуси является первичной источником права, а декреты и указы имеют уже другое значение.

Я бы призвал всех, кто хочет быть достойными, почитать Декларацию и защищать свои права. Они просто так не даются, права человека продекларированы, но за них всегда нужно бороться".


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