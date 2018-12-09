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Знает ли Путин о том, что он – в цейтноте?

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  • Александр Сотник
  • 9.12.2018, 12:33
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Александр Сотник

В вылазке против Украины Кремлю уже не победить.

Как и предполагалось, из Аргентины Путин вернулся мрачнее самой черной тучи. Истерика пациента зацепила всех, включая Пескова, который бегал по стенкам, уворачиваясь от летящих в него пепельниц.

Босс бушевал не из-за дороговизны перегона трех бортов в такую даль, а по причине унижения, перенесенного им на саммите G-20. На него если и смотрели – то исключительно как на жабу болотную, которую и потрогать-то противно. И Трамп прошел мимо околицы, не одарив загадочным взглядом, и с наследным принцем беседа не задалась. А тут еще воспоминания всплыли: разворачивал же Примаков самолет в воздухе? Разворачивал – так, что всему миру не по себе становилось. А тут, когда Донни твит унизительный отправил – почему не подсказали развернуть оглобли? Сесть, дозаправиться и демонстративно вернуться в Москву. Это сколько пиар-шуму можно было бы наделать?! Но пришлось терпеть эти самодовольные рожи в Буэнос-Айресе и улыбаться им, чувствуя себя политической букашкой, наколотой на булавочку.

Теперь, когда политическая и экономическая изоляция будет только усугубляться, у Путина остается два пути. Первый: пускаться во все тяжкие и в открытую начинать полномасштабную войну с Украиной, объявив это "освобождением братского народа от фашистской хунты". Причем, делать это необходимо быстро, потому что затяжной войны полудохлая экономика России не выдержит. Нет у нее таких ресурсов: ни финансовых, ни человеческих. И расчет может быть лишь на внезапный и молниеносный рывок, когда страны НАТО не решатся сходу вступиться за Украину, к руководству которой и так много вопросов, да и внутри самой Европы проблем – хоть отбавляй. Поэтому, пока будет оформляться очередной "пакет европейской озабоченности" - дело будет сделано и "Украина освобождена", то есть – захвачена.

Есть и второй путь, ничуть не противоречащий первому, и даже дополняющий его. Путин "прозревает" и бросает на колья народного гнева ряд чиновников и олигархов, включая целую партию – "Единую Россию", отправляя в отставку Правительство вместе с осточертевшим Медведевым. Свежеиспеченная партия уже практически готова, и она может стать новой "точкой опоры для великого лидера", выйдя на политическую сцену с предложением отмены "пенсионной реформы". Путин выслушает это предложение, сходит еще разок-другой под камеры по аптекам да магазинам, "пообщается с народом", прячущим ФСБшные погоны под простенькими фуфайками и примет решение: отменить это безобразие. Скажет: "Меня жестоко обманули. Замордовали население по самые скрепы". А для большей убедительности – ослабит бремя федерального оброка для регионов, после чего рейтинг "вождя" взлетит до небывалых высот, и джамахирия восторжествует, благорастворившись на всех этажах обновленной "вертикали".

Но спасения в мордобое внутри пещеры папуасам не обрести. Как не победить и в дерзкой вылазке в сторону Украины. Во-первых, цены на энергоресурсы завершают этап коррекции и снова устремятся вниз. Во-вторых, популяция самой пещеры уже настолько истощена, что способна лишь на самопожирание. И, наконец, если питекантропы рискнут рвануть в сторону Мариуполя – Запад-таки решится на полный разрыв отношений с Россией, с отключением SWIFT и тотальным эмбарго. Недаром генерал Герасимов рычал на военных атташе: "В случае отмены Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности страны, разместившие у себя американские ракеты, станут потенциальными целями ответного удара России…" Он точно что-то знает. Как вдохновитель "гибридных войн" - просто обязан знать. Другой вопрос: знает ли сам Путин о том, что он – в цейтноте? И если знает – то к какому варианту склонится? Или использует оба? Чтобы уж – быстро и наверняка…

Александр Сотник, glavred.info


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